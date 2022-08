Enfermo y divorciado: Tras ser stripper y 6 años retirado de Televisa, actor llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial actor y cantante, quien fue stripper y bailarín en sus inicios y luego debutó en Televisa, aparece en Ventaneando con fuertes declaraciones contra su exnuera. Se trata de Sergio Mayer, quien como se recordará, abandonó las telenovelas hace 6 años para dedicarse a la política, sin embargo, ahora que ya no está en el cargo, aparece en el programa de Pati Chapoy para pronunciarse sobre la polémica entre su hijo Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil, quien lo acusa de no dar pensión a su hija.

Mayer, quien empezó siendo bailarín y stripper en el famoso show Solo para mujeres, destacó como actor en telenovelas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente, sin embargo, en 2016 decidió abandonar la televisión para perseguir un puesto político, convirtiéndose en diputado. Tras finalizar su periodo en funciones, Mayer ha dado de qué hablar por pronunciarse sobre varios casos legales en los que están involucrados famosos.

Sergio Mayer

En este caso, el exesposo de Bárbara Mori, quien está casado con la también actriz y hermana de Jaime Camil Issabela Camil, habló del escándalo que rodea al hijo que tuvo con la uruguaya, pues la madre de su hija Mila de 5 años, la modelo brasileña Natalia Subtil, lo acusa de haberse desentendido de sus obligaciones como padre y no dar pensión, además de que señala al exGaribaldi como alguien con falta de empatía. El histrión, en entrevista con Ventaneando en TV Azteca, sostiene que ella lo bloqueó.

Sergio Mayer y su nieta Mila

De acuerdo con Sergio Mayer Bretón, la brasileña ya no le permite tener contacto con su nieta e incluso no la puede ver ni en plataformas digitales, después de que su hijo viajó a México desde España esta semana y mostró en redes la convivencia que sostuvo con la menor: "Mi hijo llegó ayer, y ayer mismo fue a ver a su hija y estuvo con ella, y pasó toda la tarde con ella, la niña creo que ahí lo vieron cómo lo quiere, cómo se llevan bien, Natália no sé ¿cuál sea el problema?, o ¿qué es lo que quiere?", dijo Mayer.

Posteriormente, reveló que en este momento no sabe nada de la niña: "Me bloqueó, no me permite ver las redes de mi nieta, lo cual me parece fuera de contexto, porque no tiene nada qué ver una cosa con la otra y, además, si alguien la ha apoyado y ha estado pendiente de ella, y creo que ustedes lo han visto". Además, señaló que pronto "saldrá a la luz" un acuerdo laboral que la brasileña presuntamente incumplió: "Tarde o temprano va a salir el proyecto por el cual nos dejó ahí botados y se perdió mucho dinero".

Natalia Subtil y Mila

El galán de telenovelas, quien hace poco expresó sus intenciones de ser presidente de México, reiteró el cariño que tiene por su nieta Mila y reprochó que Subtil recurra a la prensa para ventilar problemas de familia: "Yo con mi nieta siempre que pueda voy a estar al pendiente de ella por amor, porque la adoro, porque es lo máximo, pero nada más, lamento mucho que esté pretendiendo y utilizando los medios de comunicación en un tema tan personal, y además victimizándose por el hecho de ser mujer, no se vale".

Asimismo, Mayer, quien hace unos meses reveló que estaba enfermo de hipoacusia súbita, también conocida como sordera brusca, puntualizó: "Es una mujer, como ella misma lo dijo, de 34 o 35 años, que tiene un compromiso, una responsabilidad de buscar trabajo, y no es hablar mal de las mujeres, al contrario, hay que ser objetivos, porque si hubiera algo que no está de acuerdo, ¿por qué no va con las autoridades?".

O sea, ¿por qué el estar constantemente presionando a través de los medios de comunicación?, y ¿por qué estar presionando y chantajeando con la niña?, eso no está correcto", sostuvo.

Finalmente, el artista dejó en claro que siempre hará todo lo que esté a su alcance por su nieta, aunque subrayó que no es su obligación: "La niña estuvo aquí en Mérida, estuvo casi un mes completo con mis papás, y vamos a ver por ella siempre, por ella, pero de ahí a tener que cargar con algo que no te corresponde, este… no, o sea, que me esté pidiendo a mí que yo responda, o sea, de verdad, hasta donde llega".

Fuente: Tribuna