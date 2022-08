Estrella de Televisa destapa las tremendas exigencias que le habría hecho a sus productores

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado miércoles, una afamada actriz de Televisa y hermana de una reconocida cantante reveló, ante sus más de 188 mil seguidores en Twitter, cuáles son las tremendas exigencias que involucraba en sus contratos en cada unos de los trabajos que estuvo involucrada, ¿quieres saber de quién se trata? ¡Entonces no dejes de leer! Porque en las siguientes líneas te enteras de todos los detalles.

Como muchos sabrán, todos los actores y actrices de La Fábrica de los Sueños deben firmar un contrato, este puede ser de exclusividad o por proyecto, en el mismo, la empresa coloca ciertas clausulas que el famoso en cuestión debe realizar; sin embargo, existen otros acuerdos que las celebridades pueden interponer, sobre todo cuando ellos están por participar en algún melodrama, hecho que fue presumido por la villana de telenovelas y hermana de Thalía, Laura Zapata.

Laura Zapata en 'María Mercedes'

La antagonista de historias como Mundo de juguete, Rosa salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, La Usurpadora, Esmeralda, Rosalinda y Zacatillo: El lugar de tu corazón, hizo una tremenda revelación a través de la red social del pájaro azul, durante la noche del pasado miércoles, 17 de agosto, cuando reveló cuáles son las exigencias que suele incluir en sus contratos, mismas que habrían dejado con la boca abierta a más de uno, ya que, destapó que evita besar a sus compañeros actores, así como hacer escenas de cama o amorosas.

Siempre que hago mis contratos o que hacía mis contratos ponía que yo no me besaba con mis compañeros que me tocaban cuando hacia escenas amorosas, ni me metía a la cama con nadie, ni hacia desnudos", reveló la famosa