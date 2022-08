FOTO: Tras retiro por salud mental, así captan a Tom Holland, de 'Spider-Man', en plena vía pública

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En días recientes, la estrella de la trilogía de Spider-Man: Coming Home, Far From Home y No Way Home, logró paralizar a sus millones de fanáticos, luego de que anunciara su retiro de las redes sociales con la finalidad de proteger su salud mental, ya que, según palabras del actor, de 26 años, le afecta de gran manera cada cosa que lee de él en Internet, por lo que decidió desconectarse de todo eso durante un tiempo, a más de 42 horas de que esta noticia salió a la luz, el histrión fue captado de esta manera en las calles de Nueva York.

Tom Holland es un actor y bailarín británico que saltó a la fama después de protagonizar el musical de Billy Elliot; sin embargo, el papel que le dio fama mundial llegó en el año 2016, cuando dio vida a 'Peter Parker' en Capitán América: Civil War, a partir de entonces, el famoso apareció en gran cantidad de filmes; pese a ello, su rol su rol como el super héroe del Universo Marvel es el que continúa dándole mayor renombre.

Tom Holland como 'Spider-Man'

Como se mencionó anteriormente, Holland decidió eliminar las redes sociales de sus dispositivos, debido a que dichas aplicaciones le resultaban "sobre estimulantes" y "abrumadoras", sobre todo cuando se trata de críticas realizadas por los fans, motivo por el que decidió darse un descanso de esto y, de paso, aprovechar para conectarse de manera física con sus amigos, hecho que cumplió el pasado martes, 16 de agosto, cuando se le vio caminar por las calles de Nueva York.

Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores, me atrapan y entro en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en la última instancia es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación", mencionó en un video el famoso

De acuerdo con información del Daily Mail, el novio de Zendaya acudió a almorzar con algunos amigos en el restaurante neoyorquino, il Buco, el cual está ubicado en la calle East Village. Según las imágenes del medio británico, el actor lucía con un un atuendo bastante relajado, compuesto por una camiseta negra, un sudadera morada, estilo oversize y unas zapatillas modernas que combinaban con la paleta de colores morado y azul de su atuendo.

Tom Holland en Nueva York

Créditos: JosiahW/BACKGRID

