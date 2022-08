Fue indigente: Tras casi morir y veto de Televisa, villana de novelas deja 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien asegura fue vetada de Televisa desde hace años, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que la mañana de este jueves 18 de agosto reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata de la actriz mexicana Paty Navidad, quien desde el pasado 2021 se unió a las filas de TV Azteca tras haber trabajado toda su carrera en San Ángel.

La originaria de Sinaloa hizo su debut en Televisa con el melodrama María Mercedes (1992) y luego actuó en otras grandes producciones como Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Por amar sin ley fue su despedida del Canal de Las Estrellas. En los últimos años Paty se ha mantenido vigente en los medios de comunicación solo por sus controversiales ideas.

Fuente: Internet

Tras la llegada del Covid-19, la también conductora aseguró que todo se trataba de una "plandemia" fabricada por al 'elite' y además causó indignación al confesar que ella daba todo su apoyo al expresidente Donald Trump. A mediados del pasado 2021 Navidad se unió al Ajusco para participar en el reality MasterChef Celebrity México y lamentablemente resultó contagiada de coronavirus mientras grababa el concurso.

Surgieron diversas 'fakes news' sobre su delicada salud como que había muerto o que estaba intubada, sin embargo, cuando fue dada de alta, ella de inmediato lo negó y aseguró que nunca tuvo Covid y que mucho menos estuvo grave. En una entrevista para el programa Mimí contigo la sinaloense también dejó impactados a sus fans al confesar que llegó a acabar de indigente cuando no era famosa, pues no tenía dónde vivir ni qué comer en la CDMX.

Canté en el metro, dormí en la calle, la pasé muy muy difícil y cuando llegaba a hablar con mis papás decía 'la estoy pasando maravilloso, me está yendo increíble' y colgaba y lloraba porque estaba en un teléfono público y no tenía ni qué comer", declaró.

La conductora de la primera temporada de Music Battles México reapareció en la señal de Azteca Uno este jueves debido a que dio una entrevista al matutino VLA, competencia directa del programa Hoy. La actriz platicó con reporteros del canal desde las instalaciones de la televisora para señalar que está totalmente en contra de la agresión que cometió Pablo Montero contra una reportera del programa Venga la Alegría.

Navidad reprobó tajantemente la actitud que tuvo el galán de telenovelas y dijo: "Es que no lo entiendo porque cuando uno está empezando, uno desea que te hagan entrevistas y darse a conocer, y ya te das a conocer y ya reniegas que te pidan entrevista. Obviamente cualquier actitud agresiva de quien sea es reprobable". Además, la sinaloense contó que ha sufrido de acoso en varios aspectos, pero sobre todo a través de las redes.

No, acoso electrónico o targin electrónico, algo así, sí, de ese tipo de acoso para mí, lo he vivido mucho peor que el sexual, porque no sabes de dónde viene, ni de quién, ni porqué, ni nada, entonces no sabes a quién reclamarle".

Cambiando un poco de tema, Paty también habló de su vida sentimental y recalcó que aunque sí le gustaría encontrar pareja, no saldrá con cualquiera pues ella ya tiene bien establecido lo que busca en un hombre: "Uno tiene que empezar por el amor propio, porque cuando uno no se ama a sí mismo, eres incapaz de amar a los demás, y a veces no sabemos vivir sin pareja, considero que lo importante de tener una pareja es que llegue un ser a tu vida a agregar".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva