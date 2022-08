¿Indirectas a Pati Chapoy? Roger González habla de su presunta discusión con Pedro Sola

Ciudad de México.- El conductor de Venga la Alegría, Roger González rompió el silencio sobre el presunto conflicto cibernético que tuvo con Pedro Sola, quien hace unos días contestó a uno de sus publicaciones en Twitter, lo cual causó confusión entre los internautas. Sobre esto, Roger se sinceró y aclaró que todo fue un malentendido que hubo entre él y el presentador de Ventaneando, quien defendió a Pati Chapoy.

La verdad es que puse un tweet como muchos que pongo, donde me gusta dejar algo positivo a mis seguidores y últimamente he estado hablando mucho de temas empresariales y hablaba de liderazgo, el cual es importante sobre todo cuando trabajas en crear una compañía nueva y Pedro Sola me respondió hablando de Pati Chapoy", dijo Roger a TV Notas.