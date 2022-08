Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían burlado a la prensa durante meses para celebrar su boda

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- No cabe duda que Jennifer Lopez y Ben Affleck aprendieron del pasado y es que, luego de que la pareja de famosos no logró llegar al altar en el año 2003, presuntamente, por la intervención de la prensa y su constante acoso, lo cierto es que tras casi 20 años, ambas celebridades se propusieron a casarse a como diera lugar, por lo que realizaron un elaborado plan para sabotear a los medios de comunicación.

Sí bien, era del conocimiento público que el intérprete de 'Batman' y la actriz de Cásate conmigo habían retomado su relación, la realidad es que sorprendieron a todos luego de que trascendiera la noticia de su apresurada boda en Las Vegas, Estados Unidos, hace 1 mes. Sí bien, los ahora esposos lograron su cometido, volvieron a sentir la presión de la prensa durante su luna de miel en París, Francia. De acuerdo con información de Page Six, una fuente reveló que Affleck no disfrutó de su viaje romántico con Jenn, de hecho fue todo lo contrario, ya que, los paparazzis no les permitieron gozar de su amor.

Jennifer Lopez y Ben Affleck planearon su boda por 4 meses

Lo que nadie sospechaba era que, mientras todos estaban mirando los memes de Ben, se estaba planeando el evento del año por debajo de la mesa, y es que, durante los últimos cuatro meses, Jennifer había estado dividiendo su tiempo en planear la boda de sus sueños y despistar a la prensa. De acuerdo con información del mismo portal, la intérprete de 'On the floor' contrató al respetado planeador de bodas, Colin Cowie, cuya tarifa oscila entre los 25 mil y los 25 millones de dólares (496 mil 225 pesos mexicanos a los 496 millones 225 mil 750).

Como se informó anteriormente, Ben decidió hacerse a un lado en todo a lo que la planeación de la boda respecta, debido a que él quería que todo saliera según el gusto de J Lo, ya que, considera que se trata del día especial de ella. Recientemente, el Daily Mail reveló que la ceremonia se celebraría en la finca con estilo de plantación de Affleck, la cual, se encuentra ubicada en Riceboro, Georgia, Estados Unidos, y se sabe que el sitio está lleno de camiones, los cuales se han encargado de trasladar grandes cantidades de hielo, para que los invitados obtengan bebidas frías cada vez que lo deseen.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casarán en Georgia

El medio británico también reveló que se había mandado a instalar piso de madera en la finca, así como diversos muebles para la comodidad de los presentes. Cabe señalar que tanto Ben como Jenn ya se encuentran en Georgia, junto a los gemelos de la famosa y las dos hijas que el actor de La Liga de la Justicia concibió con la protagonista de Si tuviera 30, Jennifer Garner. Sí bien la fiesta será íntima, se espera que sea el evento del año.

También se filtró la agenda para el gran día, resulta ser que la fiesta se celebrará en un periodo de tres días conformados de la siguiente manera: viernes; con un ensayo la boda; sábado; este día se llevará acabo la unión de manera oficial; mientras que el domingo, se realizará un picnic con el que se planea despedir a todos los invitados.

Fuentes: Tribuna