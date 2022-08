Lupillo Rivera llega a 'Hoy' con burla a Belinda; confiesa si le pedía dinero y lanza mensaje a Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 18 de agosto el polémico cantante Lupillo Rivera apareció como invitado especial del programa Hoy y desató tremenda controversia con las declaraciones que hizo. El hermano de Jenni Rivera confesó de una vez por todas si la estrella pop Belinda le pedía dinero cuando estaban saliendo y también aprovechó para lanzar un mensaje a su rival de amores, Christian Nodal.

El llamado 'Toro del Corrido' fue invitado a participar en la sección ¿De qué me hablas?, donde Andrea Escalona y otros colaboradores del programa de Televisa recordaron el discurso que dio Beli hace unos días, cuando aseguró que no necesitaba novio para darse lujos: "Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos ¿verdad? somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, ¡de nadie!, porque solitas podemos lograr las cosas", sostuvo la intérprete.

Lupillo Rivera se burla de Belinda en 'Hoy'

Cuando Lupillo escuchó estas palabras de Belinda, con quien presuntamente tuvo un idilio mientras participaban juntos en La Voz de TV Azteca, solamente se cubrió la boca para no reírse pero sus gestos lo delataron. Shanik Berman y sus acompañantes de inmediato comenzaron a preguntarle su opinión y él quedó enmudecido: "Se está riendo... ya, el que calla otorga, ya ni modo, lo dijiste todo con tu silencio", comentó Shanik.

Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles".

El cantante oriundo de Long Beach, California, no paraba de reírse mientras lo cuestionaban del tema y finalmente decidió responder. Uno de los reporteros que estaban en Hoy cuestionó directamente al integrante de los hermanos Rivera sobre si Beli alguna vez le llegó a pedir dinero para sus caprichos o para ayudar a sus papás, como reveló Christian, sin embargo, él recalcó que jamás estuvo en esta postura.

Yo nunca estuve en esa posición (que me pidiera dinero), la verdad, para mí Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos".

Fuente: Internet

Lupillo declaró que a él le gusta que sus parejas sentimentales sean mujeres empoderadas que sigan "chambeando al 100 por ciento", descartando que le agrade solventarlas económicamente. Asimismo el intérprete lanzó una fuerte indirecta a Nodal y además de asegurar que no se negaría a grabar un dueto con el aclamado sonorense, también le recomendó que deje atrás el tema de su exnovia y que ya la supere.

Cuando uno anda con esa persona y de verdad la amas, es mejor soltarla y no volver a hablar de esa persona", sostuvo y dijo que en septiembre modificará la mancha negra que cubre el tatuaje que se hizo de Beli.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy