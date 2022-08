Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy 18 de agosto para tu signo zodiacal: Predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este jueves?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos te comparte el horóscopo de hoy, 18 de agosto del 2022 para todos los signos del zodiaco. ¡Consulta aquí las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más!

Aries

Una persona que ignoras o que no conoces bien tiene un mensaje especial para ti. En el trabajo, ten mucha paciencia, será un día largo. Tu salud es envidiable; no tengas miedo de operarte por gusto.

Tauro

Si ahorras lo suficiente, podrás realizar ese viaje que tanto quieres; confía en tu capacidad. Agradece el hoy, no olvides que todo es muy frágil en esta vida. Tu familia te ama, recuérdalo siempre.

Géminis

No te tomes las cosas tan personal, o eso te generará un desgaste físico que te enfermará. Si haces ejercicio, recuerda siempre estirarte o tendrás dolores inmensos. Cuida más a tus amigos.

Cáncer

Hoy verás triunfar a un amigo que quieres mucho, recuerda ser sincero con tus palabras. Un familiar tuyo podría estar embarazado; pon atención. En camino, un cambio de empresa, pero todo para bien.

Leo

Extrañarás a una persona que hace mucho no ves, pero sabes que no es para ti. No tengas miedo de visitar lugares en donde no la pasaste tan bien; soltar es parte de crecer y aprender.

Virgo

En el trabajo, vienen muchos cambios, pero nada que no puedas controlar. Financieramente, mejor de lo que crees, aunque es clave que sigas ahorrando. Tómate hoy un café con un amigo, hablar te hará bien.

Libra

Deberías ir planeando qué harás para celebrar tu relación; esos detalles siempre ayudan a que el amor se mantenga sano. Bebe más agua, comienzas a presentar problemas cutáneos que son fáciles de solucionar.

Escorpio

Confía en tu corazón y en los mensajes del Universo sobre esa persona. Es momento de que te des una nueva oportunidad. No tengas miedo en probar un nuevo empleo, verás que podrías ser muy exitoso.

Sagitario

Si tu relación terminó, es mejor que lo agradezcas y sigas con tu vida. Tu familia tiene una noticia que te hará muy feliz, se relaciona con un viaje. Un aumento de trabajo te sorprenderá este jueves.

Capricornio

Una persona que te gusta mucho está interesada en tus proyectos. Recuerda que si las cosas no salen como quieres en el trabajo no es motivo de tristeza; de lo malo, toma lo mejor.

Acuario

Cuida mucho tus secretos, pues una persona que recién conocer podría hacer un esfuerzo por sacar la información de tu corazón y divulgarla de una mala manera.

Piscis

La música te dará un mensaje especial este día, pon atención a todo lo que escuches. Tus finanzas mejorar gracias tu nuevo plan de ahorros. Ve al doctor, antes de que tu problema dental se ponga grave.

Fuente: Tribuna