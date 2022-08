Shock en la farándula: Hija de Silvia Pinal confirma sorpresiva noticia en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Silvia Pinal es una celebridad sumamente especial y es que, a lo largo de sus 73 años de trayectoria ha logrado consagrarse como una de las artistas más completas de México, ya que, durante estas más de siete décadas, la famosa ha brillado en la actuación cinematográfica, teatral y televisa, así como también fue vedette y una notable conductora de Televisa, luego de que fuera la presentadora de Mujer Casos de la Vida Real, durante 21 años.

Derivado de esta gran trayectoria, Sylvia Pasquel, hija de Pinal, confirmó que el próximo 29 de agosto, se realizará un magno homenaje a la Última Gran Diva de México, en el Palacio de Bellas Artes, a las 19:00 horas. De acuerdo con información brindada por la actriz de El Manantial, Qué pobres tan ricos, Amarte es mi pecado y Yo amo a Juan Querendón, este reconocimiento a su madre la llena de "mucha felicidad" y "sentimiento", ya que, además de ser la descendiente de esta leyenda de la actuación, también es gran fan de su trabajo.

Es una satisfacción que me llena de muchos sentimientos. El sentimiento de la admiración, el respeto y lo que para mí representa la figura de la señora Silvia Pinal, y por el otro lado el amor y lo fan que soy de mi madre. ¡Felicidades mamita preciosa, te mereces todo, te amo con todo mi corazón!", declaró la hermana de Alejandra Guzmán

Hija de Silvia Pinal habla sobre el homenaje de la actriz en Bellas Artes

Cabe señalar que, para los que no puedan alcanzar boletos, tienen dos maneras de poder presenciar el gran homenaje de Silvia Pinal, por un lado, las personas podrán reunirse en la parte exterior del Palacio de Bellas Artes para visualizar el homenaje, a través de unas pantallas gigantes, desde donde se transmitirá todo en tiempo real; pero esto no es todo, ya que, quienes no puedan salir de casa tendrán la oportunidad de ver la emisión del magno evento a través de la señal del canal 22.

Silvia Pinal en 'María Isabel'

Silvia Pinal debutó en el cine, en el año 1949, con el filme El Pecado de Laura, donde dio vida a 'Juanita', con un papel secundario, pero posteriormente ganó mayor notoriedad tras participar en la trilogía de películas del director Luis Buñuel con Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, conforme los años pasaban, la belleza y el talento de la actriz la posicionaron como una grande del séptimo arte, llevándola a participar en El Inocente, junto a Pedro Infante, y en María Isabel.

