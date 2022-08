Tras 10 años en TV Azteca y veto de ejecutivos, conductora se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida y querida conductora, quien trabajó durante más de 10 años en TV Azteca, presume su incorporación al elenco del programa Hoy y hunde al matutino Venga la Alegría, del cual formó parte hasta que en 2019 decidió renunciar. La famosa declaró hace unos meses que los ejecutivos del Ajusco la habrían vetado por incorporarse a las filas de Televisa.

Se trata de la michoacana Tania Rincón, quien se unió al matutino del Canal de Las Estrellas en octubre del 2021 y desde entonces se convirtió en una de las favoritas del público. La también exreina de belleza acaba de brindar una entrevista a la revista ¡HOLA! México en la que declaró que se siente "honrada" de formar parte de Hoy y no paró de lanzar elogios hacia la producción de Andrea Rodríguez Doria.

Hay que recordar que Tania se volvió famosa gracias a la televisora del Ajusco e inició su carrera conduciendo el extinto programa Top Ten, donde estuvo al frente hasta 2010 y un año más tarde por fin pudo integrarse al elenco estelar de Venga la Alegría. No obstante, en 2019 anunció su repentina salida y tiempo después dejó la empresa de forma definitiva pues ya no se sentía feliz con los proyectos que le estaban dando.

Posteriormente la nacida en La Piedad, Michoacán, se unió a las filas de San Ángel para conducir el reality Guerreros 2020 por invitación de la fallecida Magda Rodríguez y luego regresó para Guerreros 2021. En una entrevista que dio a La Caminera, programa de radio que ahora ella conduce, Rincón admitió que probablemente ella ya no podía poner un pie en TV Azteca por haberse ido a la competencia.

Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro", dijo sobre su supuesto veto.