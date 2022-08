Acabó desfigurada: Tras 18 años desaparecida de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una aclamada actriz de telenovelas, quien inició su carrera en TV Azteca y lleva al menos 18 años desaparecida de Televisa, volvió a aparecer en las redes sociales del programa Hoy tras confirmar su retiro de la pantalla chica. Se trata de la guapísima uruguaya Bárbara Mori, quien causó tremenda sorpresa debido a que hace algunas horas publicó como pocas veces una fotografía con su actual novio.

Aunque la reconocida intérprete de TV, cine y teatro suele ser muy discreta con su vida sentimental luego de varias decepciones y la separación del polémico Sergio Mayer, en esta ocasión aprovechó para expresar todo el amor que siente por Fernando Rovzar. Además de ser pareja sentimental, Bárbara y el productor de filmes y televisión comparten proyectos juntos y por ello ella le tiene una enorme admiración.

A finales de los 90's e inicios de los 2000's la madre de Sergio Mayer Mori fue una de las actrices de televisión más cotizadas. Comenzó su carrera siendo parte de las filas de la empresa del Ajusco, donde actuó en Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto. Sin embargo, en 2004 Mori decidió cambiarse de televisora y firmó su primer contrato para trabajar en la empresa de San Ángel.

Fue elegida como la protagonista de la exitosa novela Rubí del productor José Alberto 'El Güero' Castro, la cual sigue siendo un clásico hasta la fecha. La actriz tuvo la tarea de interpretar a la ambiciosa y malvada 'Rubí Pérez', quien en su intento por salir de la pobreza en la que vivía, lo perdió todo y acabó en la ruina y desfigurada durante el episodio final, el cual es uno de los más aclamados de las telenovelas mexicanas.

Hace unas semanas Bárbara fue captada en la develación de la placa de fin de temporada de la puesta en escena 7 años y en su encuentro con la prensa por fin confesó la razón por la que tiene al menos 18 años sin actuar en los melodramas. La uruguaya aseguró que no ha vuelto a realizar ninguna novela porque los proyectos que le han ofrecido no le han parecido atractivos y ella prefiere esperar hasta que una historia verdaderamente la motive.

Telenovela no sé, estoy preparando una serie... las historias que me han ofrecido hasta ahorita no me atraen", confesó ante los reporteros del matutino de Las Estrellas.