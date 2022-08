Adiós 'Hoy': Tras 13 años retirada, protagonista desafía veto de Televisa y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien presuntamente estaba vetada de Televisa luego de haber hecho su última telenovela hace 13 años, volvió a la pantalla chica en importante proyecto, sin embargo, ahora los traiciona y llega de luto al matutino Venga la Alegría en TV Azteca. Se trata de Aracely Arámbula, quien hace apenas unos días estuvo en el programa Hoy para promocionar su regreso a la televisora de San Ángel en la nueva versión de La Madrastra.

Arámbula empezó su carrera en Televisa hace casi 30 años en la telenovela Prisionera de amor y protagonizó melodramas muy exitoso como Soñadoras, Abrázame muy fuerte y Corazón Salvaje, su última telenovela en la empresa de Emilio Azcárraga, en el 2009. La actriz luego se cambió a las filas de Telemundo, donde protagonizó las series La Patrona y La Doña, además de participar en El Señor de los Cielos y enfocarse en obras de teatro.

De acuerdo a varios reportes, la madre de dos hijos de Luis Miguel visitó el Ajusco, lo que habría provocado que la vetaran, ya que hace un tiempo trascendió que no la habían dejado hacer un casting. Aunque llevaba varios años alejada de la televisión, Aracely ahora aparece en el canal de Las Estrellas pues acaba de estrenarse La Madrastra. Y como ya es muy poco común que famosos cuenten con un contrato de exclusividad, Arámbula dio una entrevista a Venga la Alegría donde expresó su luto.

La famosa protagonista sigue sobrellevando la muerte de su padre Manuel, quien perdió la vida el pasado 17 de julio por un infarto fulminante, mientras ella se encontraba en las grabaciones de La Madrastra. A pesar de que ha cumplido con todos sus compromisos laborales, la actriz se sinceró en entrevista para el matutino y confesó que no ha sido nada fácil seguir adelante tras la ausencia de su papá.

"Trato de cuidarme siempre, de comer sano e hidratarme, de ser muy sana, me fui un momentito allá a guardarme porque sí necesitaba un espacio, y la verdad es que es un tiempo difícil, pero todo se lo dedico a mi papá, que la mitad de mi alma se quedó con él", dijo con la voz entrecortada. Tratando de contener el llanto, agregó: "Siempre he hecho los proyectos con mucho amor, con mucha pasión, este es muy diferente, y aquí estoy, porque... sí me ha costado mucho, pero aquí estoy con todo el cariño para el público porque él quiere eso, quiere que esté bien, cumpliendo mis sueños, y una vez más, este sueño es dedicado con toda el alma para él".

No obstante, Aracely agradeció contar con el apoyo de los demás miembros de su familia, sobre todo de sus hijos, en este momento tan complicado. "Gracias a mi mamita, Leo, a mis hijos Miguel y Daniel, este trabajo va dedicado con todo lo que me queda de mi alma para ustedes porque tengo que estar bien para ellos", expresó. Finalmente, confesó que los adolescentes, fruto de su romance con Luis Miguel, la apoyan incondicionalmente en todo lo que hace.

Ellos ven mi trabajo, me fueron a visitar el otro día, están muy contentos, muy orgullosos y me escucharon el tema y estaban muy emocionados, igual que yo", finalizó.

