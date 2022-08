Adiós TV Azteca: Revelan despidos en 'VLA' y destapan a conductores que están en la cuerda floja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días no se ha dejado de especular que se avecinan fuertes cambios en TV Azteca pues los altos mandos planearían una gran restructuración luego de la salida de Sandra Smester, quien llevaba poco más de 1 año como directora de contenido y distribución. Ahora salieron a la luz los nombres de los conductores del programa Venga la Alegría que estarían en riesgo de perder su contrato.

De acuerdo con información presentada en la cuenta de Twitter de La Portada, a cuatro famosos presentadores se les acabaría el contrato el próximo mes de septiembre y presuntamente a solo uno de ellos se lo van a renovar. Los personajes del matutino de Azteca Uno que estarían en la cuerda floja son nadie más y nadie menos que Laura G, Anette Cuburu y Kristal Silva, mientras que reportan que 'El Capi' Pérez sí volverá a renovar su contrato.

Fuente: Twitter @LaPortadaAl1

Laura G, Anette Cuburu, Capi Perez y Kristal Silva terminan su contrato en septiembre, y se rumora que solo buscan renovar al Capi", reportaron.

Pérez se integró al matutino VLA desde 2014 y actualmente es uno de los conductores favoritos del público del Ajusco, por lo cual no resulta extraño que vaya a seguir trabajando en este proyecto. No obstante, hay que recordar que hace unos días se especuló que el originario de Aguascalientes iba a abandonar TV Azteca porque presuntamente él "ya no quiere renegociar su contrato", lo cual al parecer resultó ser falso.

Elenco de 'VLA'

Mientras que de Anette y Laura se ha estado manejando la versión de que los ejecutivos de TV Azteca estaban planeando despedirlas luego de que su "protectora" (Sandra Smester) dejara la empresa. En días pasados el canal de YouTube Chacaleo reportó que Cuburu podría quedar fuera de VLA tras la salida de Sandra pues presuntamente esta ejecutiva protegía a la presentadora y la ayudaba a conservar su trabajo en el Ajusco. Lo mismo se dijo de 'La G'.

Lo que sí tomó por sorpresa a los televidentes es que se manejara la versión de que Kristal Silva tiene sus días contados dentro de Venga la Alegría pues es considerada la más carismática y relajada de todo el elenco. En las redes sociales los seguidores de la exreina de belleza estallaron al saber de su supuesta salida de la empresa, mientras que otros dijeron que era lo mejor porque sienten que Kris no es valorada por la producción de VLA.

Kristal Silva podría perder su contrato

Fuente: Tribuna y Twitter @LaPortadaAl1