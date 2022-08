Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de violentarla cerca de sus hijos; él actor se fue del país

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- No cabe duda que, durante mucho tiempo, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron de las parejas más queridas de Hollywood; sin embargo, después de algunos años de matrimonio, las estrellas de cine optaron por separarse. En primera instancia se creyó que el motivo de su divorcio era por la presunta depresión que la actriz de Eternals habría padecido por años, pero recientemente explotó la bomba, ya que, habría sido el protagonista de ¿Conoces a Joe Black? Quién habría agredido a la famosa.

De acuerdo con algunos informes, recientemente, Jolie inició una investigación junto a al FBI por una violenta disputa que mantuvo con Pitt en el año 2016, abordo de un jet privado, presuntamente, ésta habría sido la causa real de su divorcio. Según información de Page Six, la protagonista de Tom Raider presentó, ante las autoridades, algunas fotografías de las marcas que Brad le habría dejado en las manos y en el codo.

Angelina Jolie y Brad Pitt cuando estaban juntos

Según las declaraciones de la actriz de Maléfica, todo ocurrió cuando la entonces pareja se encontraba en un viaje de Niza, Francia, a Los Ángeles. Angelina reveló que el actor de el Club de la Pelea la tomó de la cabeza y la sacudió de los hombros para, finalmente, empujarla a la pared del baño, al mismo tiempo, Pitt le gritó: "Tú estás jod... a esta familia". El escándalo alertó a los niños de la pareja, por lo que uno se acercó a la puerta para preguntar sí estaban bien, Brad habría respondido que no: "No, mamá no está bien. Está arruinando a esta familia. Está loca". Esto habría provocado que el niño intentara defender a Jolie, lo que trajo como consecuencia la furia del histrión. Luego de seis días, Jolie solicitó el divorcio.



Fotografía de Angelina Jolie y Brad Pitt

Mientras todo este escándalo explotó en Los Ángeles, Brad Pitt salió de viaje a Corea del Sur para la presentación de su nueva película, Bullet Train, donde da vida a un asesino profesional con el sobrenombre de 'Ladybug'. Según algunos informes, parece ser que el actor de Troya no parece estar preocupado por la tormenta que se está desatando en Estados Unidos, ya que, incluso se le vio comer un rico pastelillo con la forma de una marquita en la presentación de su nuevo proyecto.

