Arruinado y sin trabajo: Tras ser acusado de homicidio, actor vuelve y revela que teme por su vida

Nuevo México, Estados Unidos.- El pasado 21 de octubre, la farándula estadounidense se vio sacudida por un lamentable hecho y es que, una de sus celebridades de cine le habría arrebatado la vida a una de sus compañeras de producción. Si bien, el FBI determinó que el hecho había ocurrido de manera accidental y que el famoso no es responsable directo de los hechos, parece ser que la industria del cine decidió darle la espalda a este histrión, quien hoy por hoy teme por su vida.

Se trata de Alec Baldwin, famoso por su participación en la comedia de terror, Beetlejuice de 1988, quien recientemente fue entrevistad por la cadena CNN, donde reveló lo duro que ha sido para él lidiar con todo lo ocurrido después de que disparara, de manera accidental en contra de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, durante el rodaje de la película Rust, en Nuevo México, Estados Unidos, en el último trimestre del 2021.

Alec Baldwin teme por su vida

De acuerdo con información brindada por el protagonista de Enamorándome de mi ex, tenía preparados cinco proyectos para este año, de los cuales fue echado debido a que estaba involucrado en el caso anteriormente mencionado, incluso reveló que 24 horas antes de realizar la entrevista lo corrieron de un filme en el que había estado bajo negociaciones durante algunos meses, pero finamente, le dijeron que no querían que su nombre apareciera en la cinta por su situación actual.

Ayer me despidieron de otro trabajo. Estaba todo listo para subirme a un avión... He estado hablando con estos muchachos durante meses y ayer me dijeron: 'No queremos hacer la película contigo por esto