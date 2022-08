Ciego y subió 20 kilos: Tras quedar en silla de ruedas y perder exclusividad, galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tras décadas en Televisa perdió su contrato de exclusividad, regresa a la televisora con protagónico. Se trata de Jorge Salinas, quien lleva varios años sin tener el papel principal en un melodrama, pues ha tenido problemas de salud que lo han llevado a utilizar silla de ruedas un tiempo y hasta a subir de peso, sin embargo, a sus 54 años, aseguran que ahora vuelve luego de un año de ausencia y por la puerta grande.

Como se recordará, el histrión debutó en la televisora de San Ángel en 1991 en Cadenas de amargura y poco después empezó a ser el galán más cotizado de la pantalla chica, participando en inolvidables telenovelas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. En uno de sus proyectos, La que no podía amar, interpretó a un hombre inválido. 'Rogelio' usaba silla de ruedas, al igual que el actor, quien fue captado varias veces usando una.

Jorge Salinas

Y es que hace varios meses, el actor se sinceró sobre los problemas de salud que había atravesado. Salinas reveló que padecía de fuertes dolores por problemas en la columna y hasta que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar, sin embargo, se rehusó a someterse a cirugía porque había riesgo de quedar paralítico. Esto, aunado a su pérdida de exclusividad y a que ya no recibía 'protagónicos' por su 'edad', el actor subió de peso hasta 20 kilos y lucía irreconocible.

Jorge Salinas subió de peso

Con terapia y ejercicios, Salinas logró ponerse en forma y mejorar su salud, apoyado por su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez. Aunque ya no tiene contrato en ninguna empresa, ha seguido trabajando en Televisa, regresando en 2020 en Te doy la vida y en 2021 en SOS Me estoy enamorando, en donde interpretó a un hombre ciego, un papel que para él fue todo un reto actoral. Como él mismo confesó, casi rechazaba el personaje por "soberbia" ya que no era el del protagonista, sin embargo, aseguran que regresa y ahora sí como la estrella.

Jorge Salinas ha interpretado grandes personajes

La cuenta de Instagram @confesiones_de_famososof, citando información también reportada por @noveleandomex, informó que el actor será el protagonista maduro de la nueva telenovela que prepara Lucero Suárez para Televisa, Perdona Nuestros Pecados. En la trama haría pareja con Érika Buenfil y en los roles protagónicos juveniles estarían Emmanuel Palomares y Oka Giner. También señaló que comenzarían grabaciones en octubre.

"En EXCLUSIVA les confirmo que Emmanuel Palomares, sí será la pareja protagónica de Oka Giner en #PerdonaNuestrosPecados, nueva producción de Lucero Suárez. Para la pareja adulta estará Jorge Salinas , actor confirmado por @noveleandomex desde hace unos meses y les cuento en primicia que tendrá como pareja a la bella Erika Buenfil", escribió en la publicación de Instagram. Queda esperar para una confirmación oficial, sin embargo, el nombre del actor viene sonando desde hace tiempo para un nuevo proyecto.

Instagram @confesiones_de_famososof

Fuente: Tribuna