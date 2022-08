¿Da respuesta? Difunden canción de Christian Nodal que narra infidelidad de Belinda

Ciudad de México.- En febrero del 2022 el mundo entero quedó sorprendido con la noticia referente a la separación de Christian Nodal y Belinda, quienes no solo llevaban varios meses de noviazgo sino que además estaban a punto de llegar al altar y, aunque ambos no dieron detalles respeto a las razones que los llevaron a cancelar todos los planes, problemas de dinero y hasta infidelidad fueron los motivos que los seguidores apuntaron como los causantes de este rompimiento.

Aunque el intérprete de Botella tras botella ya tiene una nueva pareja y la actriz y cantante insiste en que ella sin novio hace lo que quiera, ahora ha surgido una nueva teoría que apunta que la infidelidad fue la verdadera razón pero, ¿quién fue el que la cometió? Internautas mencionaron que la culpable fue 'Beli' pues, con base a una nueva canción del sonorense, él no resistió esta falta de lealtad y optó por dar por terminada la relación con la ojiverde.

Instagram @belindapop

Mediante la red social Twitter se ha hecho viral un fragmento de un nuevo tema de Nodal en donde se escucha: "Es que estoy esperando que me digas, que también lloras a escondidas. Que sí tienes corazón. Que también te marcó la despedida", frase que si bien no parece abordar específicamente una infidelidad, sí muestra que él sufrió mucho por esta ruptura, por lo que a continuación continúa de la siguiente manera:

"Pero quién me quita este dolor, que va mucho más allá de ti. Porque tú sólo me fuiste infiel, pero yo me traicioné a mí".