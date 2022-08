En la cárcel y desfigurada: Tras exhibir catálogo de Televisa, actriz se divorcia y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien lleva 10 años sin hacer una telenovela, reaparece en redes del programa Hoy pues exhibieron un controversial momento que pasó con su exesposo. Se trata de Lucero, quien ha interpretado tanto a personajes principales como a villanas en su carrera, sin embargo, decidió enfocarse en la música y ahora emprendió una gira con nada más y nada menos que el padre de sus hijos, Manuel Mijares, de quien se divorció hace 11 años.

Como se recordará, Lucero protagonizó telenovelas en la empresa de San Ángel como Chispita, Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012. Además de Lazos de amor, en Mañana es para siempre Lucero dio vida a la malvada 'Bárbara Greco', quien en la historia del 2008 se quema viva y acaba desfigurada y en la cárcel. Aunque la 'Novia de América' es de las favoritas en la pantalla chica, lleva 10 años sin hacer un melodrama.

Lucero como 'Bárbara Greco'

Hace unos años, fue involucrada en un fuerte escándalo pues se filtró una foto de su supuesta ficha con datos personales en el 'catálogo' de actrices de Televisa, en el cual presuntamente se ofrecían actrices a inversionistas y a cambio ellas recibían protagónicos y citas con productores, sin embargo, su existencia nunca se ha confirmado. Lucero se encargó de dejarlo claro pues en una entrevista a Ventaneando en TV Azteca, afirmó que nunca existió un catálogo y desmintió formar parte de este.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", dijo.

Supuesto catálogo de actrices de Televisa

Actualmente está dando de qué hablar luego de que emprendiera la gira Hasta que se nos hizo con su exmarido Mijares, con quien se casó en 1997 pero se divorció en 2011 tras dos hijos y 14 años de romance. Y es que ambos tienen una relación tan buena, que siguen haciendo música juntos, aunque esto no ha evitado que fanáticos los cuestionen sobre si retomarían su relación luego de 11 años divorciados, lo que han negado, pues ambos tienen parejas.

Lucero y Mijares

En redes del programa Hoy, ambos reaparecieron pues retomaron un video de un concierto que acaban de ofrecer, en los que se sacan sus trapitos al sol en lo que respecta a la pensión que el artista le paga a Lucero. La discusión fue en tono de broma, lo que desató las risas entre el público. Todo comenzó cuando le pidió prestada una lujosa guitarra a Mijares. "Manuelito me presta su guitarra. ¿Oye, está es de la colección importante, ¿sí?", dijo mientras se alistaba para tocar el llamativo instrumento.

Posteriormente, la actriz no dudó en relacionarla con la cantidad de dinero que recibe tras su separación. "Yo lo veo reflejado a veces en lo de la pensión", comentó entre risas. El rostro de sorpresa de Mijares hizo reír al público, por lo que de inmediato pidió no ponr atención a lo que dijo su ex: "No, ni le hagan bulla a esta fiesta porque cada vez me la sube más, que para vestirse, que para el show, que para las mamilas de los niños", bromeó.

Finalmente, para dejar claro que llevan una excelente relación, Lucero reaccionó con el mismo sentido del humor: "¿Las mamilas? Tiene 20 años estos niños", comentó. Cabe mencionar que ambos también han trabajado juntos en años anteriores. En la pandemia ofrecieron un show en línea y el año pasado ambos fueron jueces en el reality show El Retador junto a Itatí Cantoral, poniendo el ejemplo para otras parejas que acaban su relación.

Fuente: Tribuna