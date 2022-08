Estuvo presa: Tras perder exclusividad en Televisa y 4 años desaparecida, villana vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien tiene al menos 4 años desaparecida de Televisa, reapareció hace algunas horas en las redes del programa Hoy luego de haber estado presa en 2018 por robo. Se trata de la queridísima actriz Daniela Castro, quien renunció a su carrera artística tras protagonizar un escándalo por presuntamente haberse robado al menos siete prendas en una tienda de San Antonio, Texas.

En la cuenta de Twitter del matutino Hoy recientemente compartieron una nueva nota sobre esta querida actriz de 53 años pues el pasado miércoles 17 de agosto celebró un nuevo cumpleaños. Resulta que su hija Alexa Castro, quien está triunfando en la pantalla del Canal de Las Estrellas, publicó una serie de fotografías para felicitar a su reconocida madre en este día tan especial y todos los televidentes aseguran que son idénticas.

En las mencionadas instantáneas se puede ver a una Daniela joven cargando en sus brazos a Alexa cuando era bebé, además de que la novata actriz también incluyó algunas fotografías que muestran cómo luce su querida en la actualidad: "“Feliz cumpleaños MAPA... La mejor mamá que Dios me pudo dar. Te amo Mapa", subrayó Alexa, quien también es heredera de Gustavo Díaz Ordaz, nieto del expresidente de México.

La hija del músico Javier Castro comenzó su carrera artística en la televisora de San Ángel desde 1986 cuando debutó en la serie Cachún, cachún, ra-ra y su primer melodrama fue Nuevo amanecer. Posteriormente protagonizó y fue la villana de entrañables novelas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones, Mi pecado, Lo que la vida me robó, Una familia con suerte y Mi pecado, por mencionar algunas.

En 2017 Daniela declaró que ya no contaba con contrato de exclusividad en Televisa y su último proyecto fue Me declaro culpable pues meses después se vino el escándalo de su detención. La actriz fue arrestada por la Policía de Texas el viernes 28 de septiembre del 2018 por el supuesto robo de ropa, pero las autoridades determinaron que su delito era menor y al no tener antecedentes penales, le permitió salir en libertad días después.

No obstante, las imágenes de su detención ya le habían dado la vuelta al Internet y su reputación estaba por los suelos. Aunque la tienda levantó cargos en su contra, la mexicana fue declarada inocente y reapareció en público para hablar de lo sucedido. Castro declaró que estaba muy dolida por lo que su familia pasó tras el escándalo y resaltó que interpondría una contrademanda contra el negocio las "falsas" acusaciones. Desde entonces la actriz no ha hecho ninguna otra aparición pública.

