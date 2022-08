Golpe a Televisa: Tras 7 años en TV Azteca y perder 40 kilos, conductora se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien ha trabajado para TV Azteca durante los últimos 7 años, da una entrevista exclusiva al programa Ventaneando de Pati Chapoy y aparece irreconocible luego de haber perdido 40 kilos. Se trata de la chef Betty Vázquez, quien es una de las jueces del reality de cocina MasterChef Celebrity México, el cual se estrena el próximo domingo 21 de agosto.

La originaria de Nayarit debutó en el Ajusco en 2015 al unirse al elenco de jueces de la popular competencia culinaria, tanto en su versión original como en la versión Junior (de niños) y ahora de celebridades. Gracias a una estricta dieta, la conductora logró bajar 40 kilos de peso, quedando espectacular y luciendo mejor que nunca. Ahora luce un aspecto renovado, afirmando que no tuvo que recurrir a cirugías o productos milagro, que son bastante peligrosos, para lograrlo.

Ahora, a solo unos días del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México, la chef Betty apareció en Ventaneando luego de que el conductor Daniel Bisogno la humillara al aire al hacer un desatinado comentario sobre su peso, lo que enfureció a usuarios y provocó indignación en redes: "Han ido y venido pelucas, kilos, todo, por la vida y obra de la chef Betty y ahora nos platica como ha sido su evolución delante de las cámaras, a lo largo y ancho, más ancho que nada, de su carrera", dijo entonces.

El antes y después de la chef Betty Vázquez

Eso ocurrió el año pasado, por lo que Betty habría dejado ese episodio atrás para hablar en el programa de Pati Chapoy. Junto a la conductora Tatiana, y los demás jueces, dijo: "Yo creo que después de 11 temporadas que la familia mexicana nos ha estado viendo, ya sabían a lo que venían. Yo creo que más de uno se fue a clasecitas y sabemos de dos o tres que se metieron a trabajar a restaurantes para saber la rigidez, el compromiso que tenemos los restauranteros o chefs para sacar un plato adelante. El grupo en general se está divirtiendo".

El chef español Pablo Albuerne, otro de los jueces, comentó: "yo no los conozco de nada a ninguno, son personas y punto, no son famosos para mí, no conozco sus carreras por lo que me pone en una posición muy neutral y muy poco manejada por mi previa que puedo tener con ellos. El casting es increíble", dijo. Por su parte, el chef José Ramon Castillo calificó la temporada como una de las mejores.

Todo va a cambiar, estamos dando una vuelta completamente distinta, para mí es la mejor temporada en la que he estado".

En la competencia de cocina más famosa de todo México estarán compitiendo famosos como Talina Fernández, Lorena Herrera, Mauricio Mancera, Alejandra ÁJulio Camejo, Arturo López Gavito, Carmen Campuzano, Margarita 'La Diosa de la Cumbia', Carlos Eduardo Rico, Francisco Gattorno, Karla Sofía Gascón, Verónica del Castillo, Macky González, entre otros.

Fuente: Tribuna