¿Huyen? Rihanna y ASAP Rocky ponen a la venta su casa en Hollywood tras escándalo del rapero

Los Ángeles, California.- Luego de conocer que el rapero ASAP Rocky había sido detenido el pasado mes de abril tras haber disparado a dos personas, el antes mencionado y su pareja sentimental, la cantante Rihanna, se han vuelto tendencia debido a que medios locales revelaron, pusieron a la venta la mansión que ambos poseen en Hollywood Hills, evento que ha desatado las alarmas sobre una forma de evadir a la prensa y con ello, iniciar una vida en otro sitio, en especial luego que ambos se convirtieron en padres primerizos.

Cabe destacar que este asunto mediático ha cobrado relevancia luego que se informara que el músico vuelve a enfrentar cargos, ahora por el hecho de poseer armas y además haber agredido a ASAP Relli, quien luego de hacer una denuncia formal, obligó al novio de la intérprete de temas como Love on the Brain, Umbrella o Diamonds a acudir a la corte donde se declaró inocente, evento que no provocó que la investigación terminara sino que solo forma parte del desahogo de pruebas para con ello, determinar si hay un grado de responsabilidad o no.

Mientras el rapero enfrenta a la ley, medios estadounidenses manifestaron que Rihanna puso a la venta su lujosa mansión por la cual obtuvo un total de 6.6 millones de dólares, misma que compró en 2017 por la cantidad de seis millones 850 mil dólares, es decir, la venta fue por un valor más bajo al que la cantante la adquirió, algo que hace suponer que la transacción fue con la finalidad de poder lidiar con las acusaciones en contra del padre e su hijo más que por la necesidad de deshacerse de bienes inmuebles.

Otras fuentes destacaron que la cantidad al final fue de 250 mil dólares medios debido a que la mansión llevaba muchos años en oferta y los compradores al final no cerraban la transacción, lo cual desanimó a la cantante quien optó por reducir el costo, todo a sabiendas de tener pérdidas en lugar de ganancias. Cabe destacar que el valor que pedía al inicio no ha sido revelado.

La inmobiliaria que se encargó de vender la propiedad de Rihanna, resalta que el lugar cuenta con un total de ocho baños completos, seis dormitorios y una amplia iluminación, pues la mayoría de las habitaciones cuenta con grandes ventanales que permiten aprovechar la luz solar al máximo, al tiempo que permite disfrutar de un diseño minimalista que hace que, tanto la suite com el gimnasio que tiene sean más agradables.

Al convertirse en madre, Rihanna manifestó que su deseo era criar a su hijo en Bahamas, por lo que la venta de esta propiedad aunada a las acusaciones en contra de sy pareja, se han traducido como un momento perfecto para huir y dejar Estados Unidos, algo por lo que además ambos estarían más alejados de la prensa quienes buscan no solo conocer la identidad del hijo de ambos, sino también obtener alguna declaración por parte de ASAP Rocky.

