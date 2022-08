¿Se cancela la boda? Madre de Ben Affleck es trasladada de urgencia al hospital; esta es la razón

Comparta este artículo

Georgia, Estados Unidos.- Luego de 20 años de espera, Jennifer Lopez y Ben Affleck están a punto de hacer su sueño realidad de caminar juntos hacía el altar, con una fiesta digna de las estrellas a nivel mundial que son; sin embargo, el jubilo por esta celebración se vio nublado luego de que la madre del protagonista de Batman VS Superman sufriera un terrible accidente, motivo por el que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital, durante la tarde de este viernes, 19 de agosto.

Como algunos sabrán, la celebración de las nupcias de la protagonista de Nunca más y el actor de Mente Indomable comenzó a ser planeada desde hace cuatro meses, pero nada pudo prepararlos para el lamentable incidente en el que estuvo envuelta la señora, Christopher Anne Boldt, madre de Ben. De acuerdo con información presentada por el Daily Mail, la jornada de este viernes iba viento en popa, pero todo cambió luego de que la progenitora del actor de Argo cayera del muelle que se encuentra en el interior de la finca de Affleck.

La madre de Ben Affleck cae y es trasladada a un hospital

Créditos: Page Six

Derivado de esta situación, la madre del actor fue trasladada de urgencia al hospital infantil St. Joseph Candler en Savannah, donde trascendió que, tras la caída, Anne Boldt resultó herida con una cortadura en la pierna, aunque no se brindaron detalles sobre la gravedad de la lesión. Lo que sí se sabe es que la intérprete de 'On The Floor' acompañó a su esposo hasta el nosocomio, donde fueron vistos mientras esperaban el diagnóstico de los médicos.

Hasta el momento se desconoce sí este hecho afectó, de alguna manera, el cronograma de la boda, ya que, para este viernes se tenía planificado que dieran inicio las celebraciones, con una cena de ensayo, en la que se espera la participación de todos los invitados, también se desconoce sí la madre del actor de La Liga de la Justicia podrá presentarse al inicio de las fiestas, por lo que será necesario esperar a que surjan mayores datos, lo que sí se sabe es que, no importan cuan planificado esté un evento, siempre es posible que surjan incidentes como el ya visto.

Fuentes: Tribuna