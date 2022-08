Se volvió hombre: Tras subir 13 kilos y 'pleito' con Legarreta, actriz de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa aparece en redes del programa Hoy luego de haber formado parte del elenco del matutino en el 2020 y presuntamente haber despotricado contra Andrea Legarreta en unos audios filtrados. Se trata de Sherlyn González, quien hace poco volvió a la televisión en el reality Tu cara me suena, transformándose en hombre pues imitó al cantante colombiano Camilo.

La actriz, quien ha formado parte del elenco de telenovelas como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite y Amores verdaderos ha estado en medio de la polémica en los últimos años. Luego de tener a su hijo André por medio de inseminación artificial tras su divorcio y de filtrarse unos audios en donde supuestamente arremete contra la conductora Andrea Legarreta y exige dejarla sin trabajo por fuertes diferencias luego de que estuvieran en Hoy juntas, ahora denuncia un intento de hackeo.

Sherlyn, quien contó hace un tiempo que subió 13 kilos durante su primer embarazo y ya busca el segundo por el mismo método, aparece en redes del programa Hoy luego de ese supuesto pleito con la conductora del matutino pues retomaron un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram en donde relata cómo una persona le mandó mensaje por WhatsApp con la intención de que abriera unos links para ver unas supuestas fotos comprometedoras de ella que iban a salir a la luz.

Afortunadamente, Sherlyn no cayó pero contó la mala experiencia: "¡¿por qué hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba, como el brillo del otro le estorba y le causa dolor de panza?! Evidentemente no piqué nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etc., etc., etc., pero no puedo creer que haya gente tan descarada”.

Captura de pantalla de Instagram @sherlyny

Enseguida, la también actriz externó su preocupación por la forma en que recibió este intento de hackeo: "Mi sorpresa fue que hablando con varias amigas, les mandaron el mismo mensaje. ¿Cómo tienen nuestros teléfonos? No tengo ni idea". Por otro lado, contó que ya inició un proceso con la Policía Cibernética para frenar este tipo de ciberdelitos: "Ya estamos tomando las medidas necesarias, porque afortunadamente ya hay policía cibernética, ya existen muchas leyes que nos protegen, solamente hay que conocerlas y pues bueno, estamos en eso, así que mucho ojo porque ya nos protege la ley”.

La artista aseguró que no cayó en la estafa porque no tiene nada qué esconder de su vida personal: "Después me quedé pensando y dije, '¿situación comprometedora?' yo creo que la última situación comprometedora es cuando le daba lactancia a André en público y créanme que no me importaba". Por ese motivo, y entre risas, la actriz bromeó: "¡Ay, me voy a tener que empezar a portar mal!, digo, para que tengan algo con que chantajearme".

Fuente: Tribuna