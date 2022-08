Shock en Televisa: Conductor de 'Hoy' confirma que está soltero y así reacciona Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, quien actualmente forma parte del programa Hoy en Televisa, dejó sin palabras a los televidentes de Las Estrellas al confirmar que otra vez está soltero y su compañera Galilea Montijo hasta tuvo una peculiar reacción. Se trata del controversial mexicano Carlos Arenas, quien desde hace un par de semanas se sumó al elenco del matutino como conductor invitado.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Durante la mañana de este viernes 19 de agosto el presentador y el elenco estelar del programa se encontraban en la gustada sección Desayunando y chismeando cuando de pronto salió a relucir su soltería. El también modelo de 44 años se encontraba preparando el desayuno al lado de Paul Stanley cuando de pronto 'La Gali' y otras conductoras comenzaron a elogiarlo porque sí le entendía a la cocina.

Oye sí le sabe cortar el Charly", dijo la conductora tapatía.

De hecho soy buen partido", respondió Arenas.

Elenco de 'Hoy'

Posteriormente Montijo y Tania Rincón comenzaron a ofrecer a Carlos al público: "Estamos rifando a Charly porque ahorita no sale ni en rifa, por si alguien tiene algún prospecto". Luego de esto el conductor invitado mencionó que estaba soltero "pero no solo" y Galilea le propuso salir con Érika Buenfil, quien también los estaba acompañando. La llamada 'Reina del TikTok' de inmediato rechazó esta propuesta y dijo que ella no estaba en busca de nadie.

Estoy soltera pero no en rifa, ahorita yo mi baño, yo mi cama, yo mi colchita", dijo la primera actriz.

Sección 'Desayunando y chismeando'

Carlos ha manifestado que se siente muy feliz siendo parte del matutino de Las Estrellas, luego de haberles hecho la competencia primero en Venga la Alegría y luego en Sale el Sol. Hay que recordar que el famoso saltó a la fama en la empresa del Ajusco, donde le dieron sus primeras oportunidades en programas como Hit M3, Ya Cayó y Renovado, además de que también fue conductor estelar del reality La Academia Kids en 2013.

Mientras formaba parte de las filas del Ajusco, Arenas mantuvo un sonado romance con la conductora Vanessa Claudio que lamentablemente no acabó en buenos términos. Desde que terminaron, la puertorriqueña siempre ha declarado que su relación con este conductor no es nada grata de recordar pues hubo celos y toxicidad. Por su parte, él se enfurece cada que le mencionan a su exnovia.

Vanessa Claudio y Carlos Arenas

