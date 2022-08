Tras 24 años en TV Azteca y unirse a 'VLA', actriz vuelve a novelas de Televisa con protagónico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien renunció a TV Azteca el año pasado tras 24 años en la televisora para irse a Televisa, donde presuntamente habría sido 'desperdiciada' por la empresa, es confirmada en un nuevo proyecto. ¿Regresa al Ajusco? No, la exconductora del reality de cocina MasterChef México se une al elenco de la nueva telenovela de Juan Osorio para el canal de Las Estrellas, en donde sería la protagonista.

Como se recordará, Anette empezó su trayectoria artística en el Ajusco, participando en telenovelas como Al norte del corazón, Marea brava, Cuando seas mía y Se busca un hombre, aunque también brilló en la conducción de icónicos programas como Tempranito y varias temporadas del reality de cocina MasterChef México. Incluso, estuvo como conductora invitada en Venga la Alegría, sin embargo, en 2021 decidió renunciar a su contrato de exclusividad y probar suerte en la competencia tras roces con directivos.

Anette Michel en 'MasterChef México'

En la televisora de San Ángel estuvo en el programa Hoy como invitada, sin embargo, no se integró a ningún programa como conductora pues regresó a las telenovelas al dar vida a la villana 'Mirta' en Contigo Sí. Aunque muchos aseguraron que la telenovela fue buena y sí gustó al público, se mencionó que el papel que recibió en vez de impulsar su carrera habría hecho lo contrario por el bajo rating. Aunque había sido vista de nuevo en el Ajusco, ahora confirman que va por un segundo proyecto en Televisa.

Y es que el productor de telenovelas Juan Osorio fue abordado por la prensa a las afueras de Televisa para hablar de su nuevo proyecto. "Muy contentos, vamos bien, vamos avanzando", dijo pero al escuchar que el reportero Edén Dorantes comentó que él ya tenía el nombre de una actriz con la que se acababa de reunir en las instalaciones de Televisa para ser la protagonista, Osorio confesó que sí, efectivamente es Anette Michel quien sería la actriz principal.

Sí Anette Michel... tuve la junta con ella, va a analizarlo, vamos a ver unas fechas que tiene en diciembre, pero es parte del elenco, confirmada", mencionó Juan Osorio.

Por otro lado, reveló que la historia podría iniciar grabaciones en Mazatlán, Sinaloa y la primera lectura se realizará la siguiente semana: "Hay una lectura la próxima semana, los voy a invitar pero no me hagan mucho ruido. El amor invencible va dejar huella, ahorita te puedo decir que venimos de una lectura con público. Se leyó y estoy muy contento, vengo muy feliz por la reacción que tuvo el público", contó.

Por otro lado, contó que su hijo Emilio Osorio hará una presentación para todo el equipo de producción en un convivio, en el que estará Eduardo España caracterizado como su famoso personaje de 'Márgara Francisca'. Finalmente, le preguntaron sobre el conductor del programa Hoy Raúl 'El Negro' Araiza y su supuesto ingreso a rehabilitación tras superar el alcoholismo y dijo: "Yo creo que Raúl fue a reforzarse como le hacemos todos nosotros".

"Yo también periódicamente voy a retroalimentarme porque no te puedes confiar y Raúl por la situación que está viviendo, la euforia de que le va muy bien, es una persona triunfadora pero está bien ubicado. Lo felicito y es un ejemplo para mí. Lo que él hace sirve para decir: yo no me puedo confiar", finalizó el productor, quien acaba de terminar dos importantes proyectos en San Ángel: La Herencia y El Último Rey: El hijo del pueblo.

Fuente: Tribuna