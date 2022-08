Tras darle duro golpe a Henry Cavill, Jin, de BTS, revela sí debutará en la actuación

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Como muchos sabrán, este es un año histórico para el ARMY y es que, por un lado, BTS se separó temporalmente, para que cada uno de los siete integrantes se pudiera enfocar, de manera independiente, en cada uno de sus proyectos, por el otro, uno de los idol logró darle un duro golpe a el intérprete de Superman, Henry Cavill tras destronarlo como el hombre más apuesto del mundo.

Se trata de Jin, el integrante mayor de BTS, quien como se mencionó anteriormente, dio de qué hablar, luego de que trascendiera la noticia de que él, había sido nominado como el hombre más apuesto del mundo, dejando en segundo lugar al actor de Enola Holmes y The Whitcher. Actualmente, el fandom de Bangtan Sonyeondan, se encuentra expectante sobre los futuros proyectos del también bailarín, por lo que las especulaciones de su participación en un dorama o en alguna película se encuentran muy altas.

Jin revela sí se convertirá en actor

Por su parte, el cantante de Butter, decidió poner punto final a los rumores sobre su supuesto debut en la actuación, durante su última convivencia con sus fans,, a través de Weverse, desde donde respondió algunas preguntas dejadas por el ARMY y, cómo era de esperarse, surgió la cuestión sobre su participación en algún futuro melodrama, esto debido a que la propia agencia de BTS, BigHit habló sobre la posibilidad de algunos proyectos de esta índole para los famosos, pero... ¿Qué respondió Seokjin?

Sí bien, el idol no descartó la posibilidad sobre su aparición en algún dorama o filme, lo cierto es que reveló que, hasta el momento no se encuentra listo para dar el paso de la música a las pantallas, incluso destapó que sí está enterado de que los rumores entorno a este tema, pero reveló que aún no se sentía listo como para dar el salto de un medio a otro: "Bueno... últimamente ha habido rumores sobre mi actuando, pero... no hay nada planeado. Y no me siento inclinado a hacerlo todavía", declaró Jin.

Fuentes: Tribuna