Tras debutar en Televisa y llegar a 'Hoy', exactriz de TV Azteca se divorcia por esta dura razón

Ciudad de México.- Salió a la luz que una querida actriz y conductora, quien trabajó durante más de 10 años en TV Azteca y también ha tenido la oportunidad de estar en Televisa, se habría separado de su esposo a solo un par de meses de casarse debido a que no pueden tener hijos juntos. Se trata de la también cantante Regina Murguía, quien presuntamente ya habría confirmado su truene con Tono Beltranena.

La integrante del grupo JNS inició su carrera en la empresa del Ajusco formando parte del melodrama Secretos del alma (2008) y luego se unió a otras producciones como Pasión morena (2009), Quiéreme tonto (2010), La mujer de Judas (2012), UEPA! Un escenario para amar (2015), entre otras. No obstante, al no contar con exclusividad, llegó a la televisora de San Ángel y se le ha visto participando en programas como Hoy y Cuéntamelo YA!.

Desafortunadamente desde hace 3 semanas el nombre de Regina se ha visto en vuelto en la polémica debido a que se especula que su relación con el integrante de Magneto terminó aunque hace apenas unas semanas se casaron. Hay que recordar que a mediados del mes de junio se reportó que este par de cantantes habían unido sus vidas en una boda secreta en Guatemala, a la que solo asistieron unos cuantos amigos. No obstante, rumores aseguran que la boda de Regi y el guatemalteco solo fue simbólica ya que se casaron a través de un ritual.

Hace algunas horas en la cuenta de Twitter La Portada aseguraron que Murguía por fin había roto el silencio entorno a su presunta separación y lamentablemente sí habría confirmado que Tono y ella ya no están juntos: "Regina confesó que terminó su relación con Tono Beltranena". ¿Cuál sería la razón? Presuntamente el músico ya no podía o no quería tener hijos mientras que la conductora de 36 años sueña con convertirse en madre.

Regina contó que no funcionó la operación que se hizo el cantante para revertirse la vasectomía, por lo cual no pueden tener hijos", reportaron.

Cabe resaltar que la revista TVNotas informó de este rompimiento hace algunas semanas, cuando una presunta amiga de Regina les contó que el cantante de 50 años "trató de convencer a su esposa de desistir" de sus deseos embarazarse también diciéndole que ya estaba "grande para querer ser mamá". También tacharon a Tono de ser un hombre "celoso" y dijeron que la intérprete mexicana no estaba tan contenta por haberse ido a vivir con él a Guatemala luego de la boda.

Ella contó el año pasado que sí intentaron embarazarse, pero al final Tono le dijo que no estaba preparado para otro hijo, que ya tenía hijas y que ya estaba grande", señalaron a finales de julio.

