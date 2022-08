Tras denunciar abuso por parte de un productor, estrella de Televisa presume protagónico en EU

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En días recientes, un afamado cantante y estrella de Televisa reveló, a través de su cuenta oficial de Instagram, que se encontraba estrenando un nuevo proyecto, esto después de haberse encontrado en el ojo del huracán, luego de que denunciará de manera oficial a un productor musical por haber abusado de él hace poco más de dos décadas, hecho que le ganó obtener enemistad con Ventaneando e incluso, Gustavo Adolfo Infante llegó a dudar de las palabras del famoso.

Se trata de Mauricio Martínez, quien en el mes de marzo reveló que había sufrido abuso por parte del productor de grupos musicales, Antonio Berumen, quien fue representante del grupo Menudo, Magneto, M5, Mercurio, Fey, Arturo Velázquez y Marisela, entre otros, también se le conoce por haber mantenido una cercana relación con el Papa Juan Pablo II y mantener nexos con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fotografía de Mauricio Martínez

Recientemente, Mau regresó a la Ciudad de México para levantar una demanda en contra de Berumen, pero mientras esto sucede, el también actor continuó con su carrera artística, y recién el pasado miércoles, 17 de agosto, presumió que había obtenido el protagónico para un cortometraje, titulado ¿Cómo se conocieron?, el cual parece que tendrá tintes de terror y de suspenso. Según palabras del actor de Atrévete a Soñar, Clap... El lugar de tus sueños, Cómo dice el dicho, Porque el amor manda y La mujer del vendaval, esta producción se estrenará en Estados Unidos para el próximo 16 de septiembre.

Estoy muy emocionado de compartirles nuestro cortometraje, 'Cómo se conocieron' (...) Aquí está el poster oficial", declaró Mauricio

Mauricio Martínez estrena nuevo cortometraje

Como se mencionó anteriormente, Mauricio Martínez es una celebridad que procuró explotar su talento artístico desde que participó en Operación Triunfo México en el año 2002 y ganó el cuarto lugar. A partir de entonces, el famoso apareció en diversos melodramas y programas de Televisa, así como de TV Azteca, hasta que logró tener pequeñas apariciones en producciones estadounidenses como Sex and the city, Birthday Time, Species IV: The Awakening, entre otras.

Fuentes: Tribuna, Instagram @martinezmau