Tras la cancelación de su boda con Gabriel Soto, Irina Baeva se va de México y manda este mensaje

Moscú, Rusia.- En días recientes, Gabriel Soto e Irina Baeva se mantuvieron en el medio del ojo del huracán, después de que comenzaran las especulaciones sobre un presunto truene entre ambos actores; sin embargo, fue el propio histrión de Vino el Amor y Mujer de Madera, quien desmintió todo frente a las cámaras de Venga la Alegría, quienes lograron entrevistarlo en el aeropuerto de la CDMX, donde reveló que sí bien se habían separado (físicamente) lo hicieron porque la guapa celebridad tomó la decisión de viajar sola a su natal Rusia, para ver a su familia.

No fue sino hasta este viernes, 19 de agosto, que la también modelo publicó algunas fotografías sobre sus cortas vacaciones en el país europeo, desde donde fue captada en compañía de sus padres, así como del resto de sus familiares. La actriz de Amor dividido, Soltero con Hijas y El Dragón: El regreso de un guerrero, declaró que su visita fue más que satisfactoria, debido a que tenía alrededor de 3 años sin ver a sus progenitores.

Irina Baeva y su padre

De acuerdo con las palabras de Baeva, sus vacaciones en Rusia duraron alrededor de 10 días y, durante su estancia, las emociones fuertes no faltaron, incluso destapó que derramó más de una lágrima tras volver a reunirse con su familia, a quienes no había podido ver debido al conflicto bélico que mantienen el país gobernado por Vladimir Putin y Ucrania, motivo por el que sus familiares no pueden salir de dicha nación, ya que, los boletos de vuelo se elevaron tanto, que ni siquiera la actriz pudo permitirse pagar el viaje de su parentela para que acudieran a su boda con el exesposo de Geraldine Bazán, en el pasado mes de mayo, motivo por el que la ceremonia tuvo que posponerse.

Después de 3 años y 40hrs de vuelo por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá, a mi hermana y su familia! 10 días, sin duda, es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad. De los viajes que más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida pero siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón

Irina Baeva y su madre

De acuerdo con algunos informes, Irina Baeva y Gabriel Soto habrían pospuesto su unión para el próximo 2023, aunque se desconoce sí para el próximo año la relación entre Rusia y Ucrania haya mejorado lo suficiente como para que el país gobernado por Vladimir Putin le permita a sus pobladores salir sin la necesidad de costear los elevados precios de cada billete de avión, motivo por el que la pareja tendrá que esperar un poco más.

Fuentes: Tribuna