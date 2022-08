Tras romance con ejecutivo de Televisa, actriz reemplaza a Andrea Legarreta en 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras debutar en las telenovelas en los años 70 y perder su contrato de exclusividad en el 2019 luego de 40 años, una famosa protagonista de Televisa se une al elenco del programa Hoy y reemplaza a Andrea Legarreta, dando un golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de Érika Buenfil, quien no solo ha destacado como una importante actriz sino que también recibió el apodo de la 'Reina del TikTok', ya que durante la pandemia se volvió una de las más populares en la plataforma.

Como se recordará, la actriz de melodramas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado, perdió su contrato de exclusividad en la televisora en 2019 y cayó en una profunda depresión. Según ella misma contó a Adela Micha, su autoestima "se cayó al piso": "Me rescató un poco el teatro pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada".

No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: 'estás en depresión total' y dije 'sí'".

No obstante, esto le permitió visitar otras televisoras como TV Azteca y más programas, además de poder contemplar otras oportunidades de ingreso. Fue al llegar la pandemia en el 2020 que encontró el que se volvería uno de sus proyectos más importantes, TikTok. Buenfil aprovechó para crear su propia cuenta en la plataforma, la cual rápidamente la hizo reunir millones de seguidores y la catapultó a la fama en redes sociales.

Ahora, la actriz quien tuvo un hijo (Nicolás, quien es su adoración) con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo, también tuvo un romance con el entonces ejecutivo de Televisa Víctor Hugo O'Farrill. No obstante, no de la manera que se dijo (Merle Uribe sostuvo que presuntamente habría obligado a varias actrices de Televisa a estar con él a cambio de poder trabajar en cualquier producción). Buenfil contó que era mayor de edad, ambos estaban solteros y nunca fue un intercambio por un papel protagónico.

"Sí fui novia de ese señor, pero legal. Él me conoció muy joven, yo tenía 14 años y andaba con mi mamá mañana, tarde y noche. Mi mamá no me soltaba y sí fui consentida, pero no andaba en malos pasos. Cuando tuve una relación real, yo tenía casi 30 años [...] y vino a mi casa como a la antigüita; vino a mí casa a pedir formalmente ser novios", dijo hace un tiempo la famosa actriz de 58 años de edad.

Ahora, la actriz que se rumora sería la protagonista madura de la nueva telenovela que se prepara en Televisa llamada Perdona nuestros pecados de Lucero Suárez, se une al programa Hoy este viernes 19 de agosto como conductora invitada, pues sigue ausente Andrea Legarreta, quien abandonó México para emprender unas divertidas vacaciones con su familia. Se desconoce hasta cuándo vuelva a estar el elenco principal del matutino de vuelta, pues además de Andrea, también falta Raúl 'El Negro' Araiza.

Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna