Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, Galilea Montijo abandona 'Hoy' y busca trabajo en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días la presentadora y actriz Galilea Montijo anunció que abandonaría la conducción del programa Hoy por un par de semanas debido a que se tomaría unas largas vacaciones para descansar y recargar la pila. Sin embargo, hace algunas horas comenzó a surgir el rumor de que en realidad la tapatía habría salido del aire porque decidió irse a buscar trabajo a Estados Unidos.

Frente a las cámaras y micrófonos del matutino de Televisa, donde lleva al menos 15 años al aire, la querida conductora de 49 años comentó a los televidentes que no se asustaran si notaban que no estaba yendo a trabajar y resaltó que esto no significaban que la habían despedido, sino que en realidad ella solicitó unos días libres: "Me voy a tomar unas vacaciones, me voy a ir dos semanitas, ¡ya me urgen, me urgen!", expresó.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Y asimismo, 'La Gali' también respondió a los rumores que señalaban que se había quedado sin contrato de exclusividad y que pronto la iban a despedir de San Ángel, empresa en la que hizo su debut hace 27 años. La tapatía explicó que ella no pensaba dejar de trabajar en el canal y que continuaría activa hasta que su jefe quisiera: "Hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato como Dios manda, hasta donde Dios y el jefe quieran", indicó.

No obstante, ayer lunes 1 de agosto el canal de YouTube Chacaleo volvió a señalar que es verdad que Montijo dejará las filas de Televisa muy pronto y sostuvieron que la razón principal es porque se querría ir a trabajar a la nación norteamericana: "Galilea aprovechará sus vacaciones para hacer castings en Estados Unidos", sostuvieron.

Elenco de 'Hoy'

La fuente asegura que la tapatía de 49 años anhela poder abandonar tierras mexicanas para refugiarse en EU por diversos motivos. Uno de estos sería que querría estar cerca de su único hijo Mateo, quien presuntamente vive en el país vecino junto a su padre, Fernando Reina Iglesias. Hay que recordar que desde hace meses se especula que el político mexicano dejó México por sus supuestos nexos con Inés Gómez Mont, pero esto no está confirmado.

Asimismo señalaron que aunque Montijo ya hizo un casting hace unas semanas para integrarse a Univisión como parte del elenco del matutino Despierta América, los ejecutivos de esta empresa habrían preferido no darle contrato: "A pesar de que muchos creían que su ingreso sería rápido, todo parece indicar que la conductora fue rechazada porque el público norteamericano no termina de aceptarla por sus escándalos".

Sin embargo, señalaron que la conductora mexicana presuntamente no piensa descansar hasta conseguir su "sueño americano" y por ello tocaría puertas en otras televisoras estadounidenses para que la contraten. "La conductora está desesperada por mudarse al país vecino pues no soporta estar lejos de su hijo, ya que siente que se está perdiendo verlo crecer", sostuvieron, aunque cabe resaltar que ni Gali ni su gente cercana ha confirmado esta relación.

Fuente: Tribuna y YouTube Chacaleo