Adiós 'VLA': Tras 17 años en Televisa y retiro de las novelas, conductor abandona TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien renunció a Televisa luego de 17 años en sus filas para poder unirse a TV Azteca, dejó en shock a todos sus admiradores y fans debido a que desde hace varios días quedó fuera del programa Venga la Alegría. Se trata del querido argentino Patricio Borghetti, quien empezó su carrera en México como modelo, cantante y luego fue galán de las telenovelas.

El presentador hizo su debut en la empresa de San Ángel desde 1999 cuando participó en el melodrama DKDA Sueños de juventud y posteriormente se sumó a otras producciones como Amor mío, Rebelde, Atrévete a Soñar, La mujer del vendaval, Antes muerta que Lichita, Por siempre mi amor y muchas otras más. Sin embargo, en el año 2017 dio la sorpresa de cambiar de televisora y llegó al Ajusco.

El prometido de Odalys Ramírez, quien actualmente sigue trabajando para Televisa, dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al abandonar su 'casa' luego de 17 años porque aceptó firmar su primer contrato con la empresa del Ajusco. Los ejecutivos le dieron la oportunidad de convertirse en conductor estelar del matutino Venga la Alegría, el cual la hace la competencia directa al programa Hoy donde él ya había participado.

Luego Borghetti también actuó en TV Azteca con el melodrama 3 familias (2017), sin embargo, al poco tiempo la televisora decidió dejar de crear este tipo de contenido. Sin embargo, el argentino se mantiene vigente en esta compañía a través del matutino de Azteca Uno, aunque durante los últimos días no se ha presentado a trabajar. A cuadro tan solo se ha visto a Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Horacio Villalobos, Roger González y 'El Capi' Pérez.

¿Despidieron a Pato? No, la razón por la que el exgalán de novelas no ha estado yendo a trabajar es porque se encuentra de vacaciones. Tanto el conductor de 48 años como su guapísima novia no han parado de compartir imágenes y videos a través de Instagram en los que muestran lo bien que la están pasando pues viajaron hasta Argentina para visitar a su familia y han estado disfrutando de unos días en la nieve en el Lago Lácar.

