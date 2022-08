A casi un 1 año de su boda, Altair Jarabo hace inesperada confesión: "¡He vivido engañada!"

Comparta este artículo

Roma, Italia.- En este mes de agosto, la villana de telenovelas, Altair Jarabo, cumple 1 año de su boda con el empresario francés, Fréderic García, quien sí bien la supera con 19 años de edad, esto no ha sido un impedimento para que ambos se demuestren su amor en cada ocasión que pueden o... ¿no? Recientemente, la actriz de Corazón Guerrero, hizo una reveladora declaración a través de su cuenta oficial de Instagram y es que, según sus palabras ha vivido "engañada" durante algún tiempo.

Muchos podrán recordar la lujosa boda de la actriz de En el nombre del amor con García, la cual se caracterizó porque no se celebró en México o Estados Unidos, como muchos famosos suelen hacer, sino que ocurrió en la mundialmente conocida como la ciudad del amor, es decir en París, Francia, por lo que, varios compañeros de Jarabo no pudieron presentarse en la ceremonia, aunque esto no evitó que la celebridad fuera felicitada por sus amigos desde la aplicación de la cámara multicolor.

Altair Jarabo y Fréderic García

A 1 año de esto, Altair se fue de Televisa, pero esto no significa que se retiró de la actuación, sino que se fue a disfrutar de un rico viaje en diferentes ciudades europeas, presumiblemente, junto a su esposo, ¿la razón? esto se desconoce aunque debido a las fechas, es probable que se trate de un viaje de aniversario, ya que, coinciden con el día de la boda de la famosa. De acuerdo con las publicaciones de la actriz de Llena de Amor, a través de sus redes sociales, parece ser que ha sido un viaje divertido y de mucho aprendizaje.

Fotografía de Altair Jarabo en Europa

Pero es posible que nada haya sorprendido mucho más a la actriz que la vez en la que fue a visitar un campo de girasoles, donde aprovechó para tomarse una coqueta fotografía, de acuerdo con el pie de página, ella ha vivido "engañada", debido a que tenía la creencia de que esta planta siempre buscaban al sol, hecho que es sabido por mucha gente; sin embargo, esto no es así, la actriz explicó que en realidad era al revés.

¡He vivido engañada! Todo este tiempo pensé que los girasoles buscaban al sol. Y es al revés. No había ni uno solito viendo hacía él. Y no los culpo, está de locos el calor", declaró Jarabo

Publicación de Altair Jarabo entre girasoles

Sin embargo, de acuerdo con datos de la revista Science, son los girasoles inmaduros o jóvenes los que, en efecto, siguen el movimiento del sol, pero cuando estos maduran, normalmente procuran mirar hacía el oeste. En el caso de las flores retratadas por Jarabo, es posible que, por las altas temperaturas, éstas eviten los rayos, tal y como lucen en la fotografía de la actriz.

Fuentes: Tribuna, Instagram @altairjarabo