Ciego y enfermo: Tras salir del clóset y dejar Televisa, exconductor de 'Hoy' vive un infierno

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien formó parte del programa Hoy hace unos años pero actualmente ya no trabaja para Televisa, dejó en shock a todos sus admiradores y fans al confesar que estuvo a punto de quedar ciego debido a una rara enfermedad que tiene padeciendo desde hace meses. Se trata del periodista de espectáculos Lalo Carrilo, quien actualmente forma parte de las filas de Imagen TV.

El presentador del programa De Primera Mano se llevó tremendo susto debido a que hace unos días perdió la vista de ambos ojos, pero afortunadamente fue temporal y con un buen tratamiento recuperará el sentido de la visión. Lalo ofreció una entrevista exclusiva a la revista TVNotas para contar todos los detalles de su salud. Ya lleva un par de semanas hospitalizado y sigue trabajando en DPM pero solo a través de videollamadas.

El colaborador del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien es abiertamente gay desde hace años, explicó que el infierno que está viviendo hoy comenzó cuando en enero del presente año empezó a tener una carraspera muy fuerte en la garganta. Comentó que luego de que los médicos le realizaran estudios y demás, descubrieron que se había contagiado de 'la enfermedad del beso', la cual es común en los adolescentes, pero obvio él ya no es un jovencito.

Su médico tratante le explicó que atacarían la bacteria con una serie de esteroides y dijo que luego de que le aplicaran cuatro inyecciones, él acabó como si nada pasara y sin nada de dolor. Una semana más tarde Lalo empezó con problemas en la vista, acudió a que le adaptaran unos lentes y los oculistas que lo trataron determinaron que tenía miopía y astigmatismo, sin embargo, días después todo empeoró.

Hace tres semanas estando en el programa, mientras leía las notas, me di cuenta de que ya no veía con el ojo derecho, no lo había identificado; cuando tenía abierto el ojo derecho, se convertía en un manchón".