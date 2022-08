Estrella de Televisa llega a 'Ventaneando' con devastador problema de salud y en silla de ruedas

Ciudad de México.- En días recientes, un querido actor, quien es reconocido por su labor en películas infantiles, así como por su participación en dos reconocidas novelas de Televisa, llegó a Ventaneando en silla de ruedas y habló un poco de la devastadora enfermedad con la que debe lidiar día tras día, revelando así accidentes que su misma afección la ha provocado, incluso, arriba del escenario.

Se trata de Humberto Dupeyrón, padre de la actriz y modelo Natasha Dupeyrón, mismo que participó en producciones como Sed de amor, El gato con botas, Los cuentos de Pancho Villa, Nadie es perfecto, El padre del gallo y La antorcha encendida, además ha sido acreedor a diversos premios de gran importancia en el ámbito del espectáculo, como lo son el Premio Arlequín, Unión de Admiradores de teatro y Premio al mejor monólogo por Locutores y Periodistas de Radio y Televisión.

Humberto Dupeyrón con Natasha Dupeyrón

Recientemente, Ventaneando acudió a La Casa del Actor, actual residencia de Humberto, para entrevistarlo, esto con la finalidad de que hablara un poco sobre la esclerosis múltiple que padece, enfermedad que ha llegado a afectarlo en gran parte de su vida, tanto en la personal como en la laboral. Sí bien, esta afección le fue detectada hasta que tenía 40 años, el mismo Dupeyrón reveló que sus primeros síntomas los vivió cuando tenía apenas 12.

Bueno, yo la empecé a sufrir a los 12 años de edad, empecé con problemas en la misma escuela. No podía yo ni poner atención. Empecé a tartamudear. Algunas letras me las tragaba y una pierna se me ponía tiesa y no había manera de doblarla y en una ocasión mi papá me dijo: '¿Cómo que no? A ver' y me lastimó mi pierna, tratando de doblarla", declaró el famoso