Se volvió mujer: Tras perder exclusividad en Televisa, conductor deja 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un conocido actor y conductor, quien hace poco estuvo de invitado en el programa Venga la Alegría, les dio un fuerte golpe debido a que la mañana de ayer lunes 1 de agosto reapareció en la pantalla de Televisa ya que dio una entrevista exclusiva al matutino Hoy. Se trata del querido mexicano Omar Chaparro, quien en 2015 renunció a su contrato de exclusividad para probar suerte en la actuación en Estados Unidos.

El oriundo del estado de Chihuahua hizo su debut en la televisora de San Ángel durante el 2001 conduciendo el entrañable programa Black and white que fue transmitido por el Canal Telehit. Debido al gran éxito que consiguió con este proyecto, posteriormente Omar se unió a otras exitosas emisiones como No Manches, Los diez primeros, ¿Quién es la máscara? pero sin duda alguna su mayor acierto fue integrarse al elenco de Sabadazo.

Hace 7 años el también cantante y compositor salió del programa sabatino donde compartía micrófonos con Laura G y Cecilia Galliano, para darle un giro a su carrera. Decidió irse a trabajar al país vecino en busca de nuevas oportunidades y crecimiento laboral pues uno de sus mayores sueños era llegar a Hollywood: "Yo siempre he escuchado a mi voz interior, venimos sabiendo lo que queremos... había una voz que me decía 'estás ganando mucho dinero pero no estás feliz', mi niño interior quería más", le dijo a Yordi Rosado.

Luego de quedarse sin exclusividad, Chaparro comenzó a trabajar con otras empresas como Estrella TV, donde actualmente su propio show Tu-Night. Además de que pudo visitar la televisora del Ajusco por primera vez y ha estado como invitado en el matutino VLA en repetidas ocasiones. De hecho a finales de marzo el conductor acompañó a Laura G, Anette Cuburu, Flor Rubio, y resto del elenco para promocionar su nueva película ¿Y cómo es él?.

No obstante, se especula que este 2022 volverá por la puerta grande a Televisa ya que se dice que conducirá la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara?, sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada. Eso sí, en los últimos días en los distintos programas de la empresa han seguido hablando de Omar y la mañana de ayer lunes la producción del matutino de Las Estrellas transmitió una entrevista exclusiva que les dio.

En primer lugar, el conductor de 47 años comentó que se encuentra sumamente contento de por fin haber obtenido una oportunidad en la música, pues como se sabe su canción Las locuras mías ha sido muy bien recibida por el público: "Después de tanta lucha, de estar insistiendo, pues quiere decir que ha valido la pena", expresó emocionado. Asimismo, explicó que él no busca obligar a ninguno de sus hijos a estar en este medio.

Mientras que su hijo Emiliano confesó ante las cámaras de Hoy que se siente sumamente orgulloso de tener un padre como Chaparro, quien es multifacético y además de conducir y actuar muy bien, también canta, además de que hay que recordar que también es conocido por imitar a mujeres, luciendo tacones, pelucas y hasta maquillaje: "Estoy súper orgulloso, desde que empezó él siempre ha querido más y ahora hace hasta música", dijo el adolescente.

