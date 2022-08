¿Sigue los pasos de Nodal? Esto dijo Veronica Casto sobre el cambio de look de su hijo, Cristian

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, las redes sociales se han centrado en memes y críticas en torno al nuevo aspecto del cantante Cristian Castro quien dejó de lado su imagen sombría y recatada por una cabellera en color verde, atuendos con tonos de colores y hasta un físico un tanto descuidado, algo por lo que su madre, la actriz y conductora Veronica Castro no dudó en reaccionar.

Cabe destacar que el aspecto del intérprete de temas como Yo Quería, Azul o Lloran las rosas se difundió debido a que participó en un reality show de Argentina, algo por lo que se sumó a la tendencia de usar colores neón pero que lejos de ser aplaudido, generó varias burlas en las plataformas, espacio donde su madre también hizo algo y hasta lo comparó con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, quien luego de trincar su relación con la cantante y actriz Belinda, recurrió a cortes y tintes de cabello extravagantes, sin tomar en cuenta los tatuajes que adornaron su rostro y frente.

En Twiter, 'La Vero' Castro usó un collage donde, a diferencia de otros internautas, puso a ambos cantantes con estos nuevos aspectos y escribió muy orgullosa "Me encantan", lo cual le valió varios comentarios pues algunos señalaron que ella siempre ha apoyado todo lo que su hijo hace, al tiempo que muestra empatía también por las acciones deNodal, mientras que otros se burlaron de su postura y le reclamaron no interceder porque su hijo muestre un aspecto más presentable.

Pese a todo lo que se ha dicho de ambos Cristian, incluso donde se añadió la imagen del actor Christian Chávez, el denominado 'Gallito feliz' declaró para el programa Telenoche que no le afectan las criticas que pueda recibir; incluso se mostró flexible por el hecho de haber sido comparado con un troll de cabello verde pues apuntó, es la primera vez en mucho tiempo que tenía partición dentro de un programa y tener un aspecto diferente era lo más apropiado.

"Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión", manifestó.