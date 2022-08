Tras perder exclusividad y debutar en TV Azteca, villana de novelas anuncia su retiro de Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad y hace un año pudo hacer su debut en TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que realizó un video en vivo para anunciar su retiro de Televisa y presumió que se va a trabajar a la televisora de la competencia. Se trata de la mexicana Cynthia Klitbo, quien confirmó que está a punto de grabar un nuevo proyecto con Telemundo.

La exnovia del youtuber Rey Grupero empezó su carrera en San Ángel durante los 80's y a la fecha es recordada por haber sido la antagonista de inolvidables telenovelas como La dueña, El privilegio de amar y Velo de novia además por participar en otras producciones como Mi destino eres tú, Teresa, Vino el amor, entre otras. Sin embargo, se quedó sin exclusividad en Televisa en 2020 en plena pandemia y desde entonces ha podido trabajar en otras empresas.

Durante los últimos días la mexicana de 55 años ha estado en boca de todos luego de denunciar a Juan Vidal por presunta violencia psicológica y no pagarle una cantidad monetaria que le prestó cuando eran pareja. Tras desatar fuerte controversia y empezar un pleito con Niurka Marcos, la nueva novia de su ex, esta mañana de martes Cynthia por fin se sinceró con sus seguidores y habló a detalle sobre este conflicto.

Mientras que la vedette cubana la llamó "ardida" por hablar mal del exparticipante de La Casa de los Famosos, la actriz originaria de Zacatecas admitió que este conflicto sí la afectó anímicamente pero dijo que está tratando de tomar lo positivo de la situación: "Las cosas sirven para que uno crezca, en esta vida pues a eso vinimos, a pasarla, pero Diosito nunca te da cosas que no puedas soportar y, por un lado, la vida quita, pero Dios da", dijo y agradeció a sus fans por el apoyo.

No hago caso, (pero) sí me pudo, sí les puedo decir que sí lloré mucho, porque yo me tengo que quedar muy calladita, pero uno no es de palo, pero gracias a Dios les digo, miren todos los cariños que yo recibo, por dos que agreden, recibo millones que me mandan besos y eso está muy bonito".