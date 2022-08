Tras pleito de Cynthia Klitbo y Niurka, villana de novelas envía tremendo mensaje a las actrices

Ciudad de México.- Es bien sabido, por muchos famosos, que Niurka es una celebridad de armas tomar, no por nada ostenta el titulo de 'La Mujer Escándalo', motivo por el que ha tenido diversos pleitos con varias estrellas de televisión, el más reciente es el que desató con la antagonista de El Privilegio de Amar, Mujer de Nadie y actriz de Teresa: Cynthia Klitbo, mismo que ha dado de qué hablar incluso en la misma farándula, ya que, recientemente, una villana de telenovela le envío un certero mensaje a las involucradas.

Se trata de Laura Zapata, quien es principalmente conocida por su rol en melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Usurpadora, La Intrusa, Cuidado con el Ángel, entre otras producciones de San Ángel, misma que también se había visto envuelta con un escándalo con la cubana, en el año 2021, cuando la vedette criticó la participación de la hermana de Thalía en el reality de cocina, MaterChef Celebrity, calificando a la famosa como una "rata de cloaca", misma que era capaz de "envenenar la comida".

Por lo que no era de extrañarse que la actriz tuviera algo qué decir sobre la actual situación de la estrella de Salomé y Velo de novia, con Cynthia, con esta premisa, Zapata fue abordada en el Aeropuerto de la Ciudad de México por la prensa; sin embargo, ésta no quiso opinar demasiado al respecto porque aseguró que se trataba de un "chisme bajo y vulgar", en el cual no quería involucrarse e incluso se dio el lujo de enviarle un mensaje a Kiltbo.

No, no, no, no… esos son chismes, no quiero entrar en chismes. Una manera de no participar en esta vibración tan baja y vulgar, tan corriente a la que no pertenezco es no responder preguntas que no tienen nada que ver conmigo (...) Los comentarios se toman de quien vienen, porque si no imagínate", aconsejó a la exnovia de 'Rey Grupero'