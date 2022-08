Tras ser captada Belinda con Jared Leto, recuerdan la vez que Martha Higareda lo rechazó en concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Jared Leto se ha vuelto tendencia en los últimos días luego de que fuera captado junto con Belinda en diversas fotos y videos mientras disfrutaban de sus vacaciones en Italia. Fue la cercanía y complicidad entre los artistas ha desatado diversos rumores sobre una supuesta relación sentimental, tras su truene con Christian Nodal.

Por si esto fuera poco, las especulaciones sobre Leto y Belinda también han provocado que en redes sociales resurja el momento en que Martha Higareda confesó haber rechazado al famoso actor. Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, Martha contó que asistió a uno de los conciertos de Leto y ahí se dio cuenta de su notable interés hacía ella.

Se acerca y se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”, relató la actriz en 2019 afirmando que estaba demasiado nerviosa para emitir alguna palabra.

La actriz narró que una vez terminando el concierto, se dirigió a otra sala en donde se encontraban únicamente amigos y familiares de la banda.

Sale Jared Leto de una esquina y entonces había chavas que le querían decir hola y él buscaba. Mi hermana me decía: ‘te está buscando’. Entonces se empieza a acercar y se para enfrente de mí y me dice: ‘hi’ y yo le contesté: ‘hola’, en español", contó.

Entre risas, Martha recordó que Leto comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, pero ella respondía de una manera fría y natural debido a que en ese entonces ella tenía pareja. Sin embargo, la historia no terminó ahí pues una vez que finalizó la plática, el mánager de Leto le pidió su número celular.

Después su mánager me escribió y me dijo: la próxima vez que estés en Los Ángeles, por fa avísame porque Jared quiere que salgan… ¡Y si me escribió después! y yo: ‘tengo novio, tengo novio’", afirmó Higareda.

Finalmente, la intérprete recalcó: “Yo la verdad tenía novio. Mira, qué interesante, porque yo sin querer me estaba haciendo la difícil, pero no me estaba haciendo la difícil, yo tenía mi vida, mis cosas”.

Fuente: Tribuna