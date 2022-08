Al borde del llanto, Lolita Cortés llega a 'VLA' y revela que estuvo a punto de quitarse la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la gran final de La Academia, más de uno se le fue a la yugular a Lolita Cortés, por haber ignorado al tiktoker, Paco de Miguel, durante la dinámica de la entrega de los premios OMG de TikTok. Incluso, algunos compañeros del teatro musical de la cantante, llegaron a señalarla como alguien con quien es difícil trabajar, tal fue el caso del productor de Mentiras, José Manuel López Valverde, quien arremetió contra la despiadada jueza de hierro, cuando la tachó como alguien "imposible de dirigir".

Tras algunos días de esta serie de dimes y diretes, trascendió una entrevista en Venga la Alegría: Fin de Semana, en donde la propia Lola, quien se caracteriza por sus críticas implacables en el programa de telerrealidad de TV Azteca, se dejó ver frágil y al borde del llanto, tras hablar del momento en el que perdió a un bebé, en el pasado. La protagonista de La Bella y La Bestia reveló que se cuestionó muchas veces el por qué de esta dolorosa pérdida e incluso destapó que llegó a pensar en quitarse la vida.

Deje de preguntar por qué (perdí al bebé), me estaba volviendo loca. Sí gracias a mí familia (sobreviví) porque estuve a punto de decidir acabar con mi vida, porque no podía vivir más con el dolor. Jamás había vivido un dolor tan grande

Afortunadamente, Lolita Cortés logró reponerse de este mal trago, gracias a su hermana y sus hijos, quienes le dieron la fuerza suficiente para enfrentarse a esta desgarradora etapa de su vida, esto según palabras de la también bailarina: "Mi familia me rescató, mi hermana y mis hijos me rescataron, sin ellos... no sé que habría sido (de mí)", aseguró la famosa. Luego de un largo y complicado periodo de sanación, la afamada actriz del teatro musical volvió a levantarse y pudo disfrutar, nuevamente, de la vida que tenia con sus niños; sin embargo, este no fue el único periodo de dificultad.

Durante la misma entrevista, Lola reveló que, en varias ocasiones, llegó a enfrentar duras pruebas, entre ellas, se pueden mencionar dos intervenciones quirúrgicas que tuvo, una cirugía de cuerdas bucales y una operación de cervicales, ya que, en ambas corrió el riesgo de perder una de las cosas que más valoraba en la vida, su voz. De nueva cuenta, la estrella de La Academia logró reponerse y volvió a hacer uso de potente canto.

Hoy por hoy, Lolita Cortés se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, ya que, su hija Dariana Romo, se encuentra esperando una bebé, hecho que llenó de gran alegría a la némesis de Jolette, asegurando que se siente emocionada de convertirse en abuela, etapa que, aparentemente, se está preparando para disfrutar al máximo, esto según sus declaraciones en el mañanero.

