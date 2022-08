Destapan cómo reaccionó el padre de 'V', luego de que BTS no se llevó el premio Grammy

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Puede que ames u odies a BTS; sin embargo, un hecho irrefutable es que la agrupación de jóvenes coreanos ha marcado diversos momentos históricos que difícilmente puede ser replicado por cualquier otro artista, pero esto no significa que los jóvenes no se hayan llevado alguna que otra decepción a lo largo de su carrera, tal y como ocurrió la primera vez que fueron nominados a los Grammy.

De acuerdo con algunos informes, la primera vez que los chicos fueron nominados, no pudieron acudir al lugar de la premiación, pero sí estuvieron viendo la transmisión en vivo, lamentablemente y cómo ya todos saben, no lograron llevarse el galardón, motivo por el que le padre de Taehyung llamó rápidamente a su hijo, para darle algunas palabras de ánimo. Tras ello, el joven cantante de Spring Day, puso su celular en altavoz y le pidió a su progenitor que también consolara al resto de la banda, ya que, no sólo él había terminado afectado por los resultados de tan importantes premiaciones.

Fotografía de BTS

Otro momento penoso que le pobre de Taehyung tuvo que vivir, fue durante su viaje a Estados Unidos, en el año 2017, cuando acudió al programa de la polémica conductora Ellen DeGeneres, en aquel momento, la exnovia de Anne Heche le preguntó a la banda si alguna vez se habían enamorado de una de sus fanáticas, hasta aquí todo bien; sin embargo, el cuestionamiento fue traducido mal y los integrantes de Bangtan Sonyeondan terminaron escuchando algo completamente diferente, y la pregunta resultó en lo siguiente: ¿alguna vez se han acostado con alguna fan?

Como era de esperarse, todos los BTS reaccionaron de manera escandalosa, pero la más recordada fue precisamente la de V, quien saltó inmediatamente de su asiento y completamente apenado declaró que él jamás haría algo así con sus seguidoras, hecho que provocó que toda la audiencia de DeGeneres estallara en risas e incluso, aún ahora este hecho continúa en el recuerdo de las fans estadounidenses.

Fuentes: Tribuna