En manicomio y desfigurada: Tras 14 años retirada de Televisa, protagonista reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas reaparece en redes del programa Hoy luego de 14 años desaparecida de Televisa. Se trata de Adela Noriega, quien tras estelarizar Fuego en la sangre en 2008 se retiró del medio artístico y han surgido infinidad de rumores sobre su apariencia, su salud y hasta de su vida personal. Por este motivo, resurgieron unas declaraciones de la actriz, en las que aclara si tuvo o no un supuesto romance con un expresidente de México.

Noriega empezó su carrera artística en los años 80, participando en melodramas como Principessa y luego protagonizó Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial, Amor real y La esposa virgen. Su carisma, belleza y talento la consolidaron como 'La Reina de las Telenovelas', sin embargo, después de su último proyecto en 2008, nadie supo de ella. De su aspecto ha circulado que presuntamente quedó desfigurada a sus 52 años por una mala cirugía.

Adela Noriega

También se dijo que padecía cáncer e incluso circularon videos falsos de un funeral, aunque esto fue desmentido por su hermana y exrepresentante Reyna Noriega. Otro rumor que provocó polémica fue que presuntamente terminó internada en un manicomio por diversos problemas emocionales a principios de los 90, no obstante, el rumor más fuerte sobre su vida privada fue que habría tenido un supuesto amorío con un expresidente mexicano, con quien habría tenido un hijo al que habría hecho pasar por su sobrino.

Ninguna de estas versiones fueron confirmadas. Incluso la productora Carla Estrada, con quien Adela trabajó en varios melodramas, señaló hace poco que la actriz nunca tuvo hijos. Ahora, en redes del programa Hoy retoman unas declaraciones de la intérprete, dejando en shock a todos. Aunque las palabras de Adela son de antes de que se retirara, ahora sí buscan dejar en claro que nunca hubo algo con el político mexicano. En su momento, contundente, la estrella hizo frente a las especulaciones.

"Me encanta que me lo preguntes y me encararía poder desmentirlo porque a nuestro expresidente no lo conozco, o sea no he tenido el gusto de conocerlo nunca", dijo bastante harta de escuchar el mismo rumor en repetidas ocasiones. En aquella entrevista con la periodista de espectáculos Cristina Saralegui, la actriz atribuyó las habladurías e inventos sobre su vida privada a presunta envidia por tanto éxito que había gozado en la televisión, pues se consolidó como una de las grandes actrices de la época.

"Realmente no sé de donde salió ese chisme, de verdad que no sé si fue a niveles muy altos o de repente de la gente que te tiene mucha envidia, de que tú la estés haciendo fuera del país y tengas éxito porque te lo mereces porque te ha costado y que de repente te inventen ese tipo de cosas", señaló. También comentó que esas especulaciones sin fundamento no solo afectaba a su trabajo, sino a la gente cercana a ella.

"Me afecta mucho porque me afecta en mi vida privada y afecta a mi familia, a la gente que está alrededor mío, que me quiere y afecta a mi imagen", señaló. Finalmente, también acabó de una vez por todas a los que señalaban que no solo tuvo ese supuesto romance, sino que también tuvieron un hijo juntos: "Me inventaron dos hijos; da risa porque yo al expresidente lo conozco como lo conocen todos, por televisión", concluyó.

