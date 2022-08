Exnovia de Alfredo Adame llega a 'VLA' y lo denuncia por acoso; habla de su amorío con Carlos Trejo

Ciudad de México.- Sí bien, la relación de Alfredo Adame con Magaly Chávez dio mucho de qué hablar desde que comenzó, sobre todo luego de que éste revelara en una entrevista que quería incursionar en el cine para adultos junto a su novia, enfrente de las cámaras de Venga la Alegría; sin embargo, aquello no fue nada, ya que, la tormenta de dimes y diretes no se hizo esperar, después de que ambos confirmaron el final de su relación durante su participación en el reality show de TV Azteca, Soy famoso, ¡sácame de aquí!

Parece ser que la disputa entre la expareja no se detiene y es que, durante la mañana de este sábado, 20 de agosto, la modelo e influencer, acudió a las cámaras del mañanero de fin de semana para denunciar al actor de melodramas como Cuando me enamoro, y La doble vida de estela Carrillo por acosarla. Según palabras de Chávez, el exconductor de Hoy le habría enviado mensajes de texto, motivo por el que ella le pidió que ya le deje en paz.

(Alfredo Adame) me ha escrito por WhatsApp y le pongo: 'Señor, por favor, deje de acosarme' y luego lo que hizo fue reírse, entonces el que no ha superado todo eso, ha sido él, el que no ha superado que a mí ya no me gusta, es él", sentenció Magaly