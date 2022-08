¿No soporta a J. Lo.? Pese a ser invitada, Jennifer Garner no irá a la boda de su ex, Ben Affleck

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Luego de que Ben Affleck y J. Lo. cancelaron su compromiso, en el año 2002, el actor de Batman VS Superman se dio una nueva oportunidad oportunidad en el amor con la querida actriz de Si tuviera 30, Jennifer Garner, con quien se mantuvo casado durante 10 años, tiempo en el que ambos procrearon a sus hijas, Violet Anne Aflfleck, Seraphine Rose Elisabeth y Sam; sin embargo, la unión terminó por quebrarse en el 2015.

En aquel momento, surgieron una serie de revelaciones en las que, Ben llegó a acusar, de manera indirecta, a Garner por su problema con el alcoholismo, asegurando que el histrión de Una mente indomable se había sumergido en la bebida para tolerar su matrimonio con la protagonista de Elektra. Affleck llegó a señalar que, incluso se sentía atrapado en la relación con Jennifer, asegurando que pese, a que, solían intentarlo por sus hijos, lo cierto es que jamás funcionó.

Jennifer Garner y Ben Affleck con sus hijos

Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como 'No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?' Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó que esa no era la solución (...) Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor", declaró Affleck

Sí bien, la pareja procuró llevar una buena relación por el bien de las niñas e incluso, el mismo actor de La Liga de la Justicia y Desaparecida llegó a declarar que su matrimonio terminó de manera amigable y respetuosa, lo cierto es que la actriz de Juno no se presentará a la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¿la razón? Aunque la pareja del año invitó a Garner, ella prefirió declinar la invitación, no porque no apoyará su unión, sino por cuestiones de trabajo.

Jennifer Garner y Ben Affleck

De acuerdo con información de Hollywood Life, Jennifer Garner se encuentra sumamente ocupada con un proyecto, en Texas, motivo por el que no se le verá en la lujosa boda de su exmarido, en Georgia; sin embargo, esto no impidió que la actriz The Adam Project les haya deseado lo mejor e incluso ella misma alentó a sus hijos a ir a la ceremonia, ya que, según una fuente cercana a la celebridad, ella se encuentra feliz de que la intérprete de 'On the floor' les dé la bienvenida a la nueva familia que formará con Affleck.

Fuentes: Tribuna