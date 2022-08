Shock en la farándula: Al borde del llanto, afamada cantante da devastadora noticia de su salud

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una querida y afamada cantante logró sacudir a la farándula después de dar una desgarradora noticia acerca de su salud y es que, según un video, que publicó a través de su cuenta oficial de Facebook, parece ser que ya no podrá dar más conciertos o viajar, esto debido a un terrible diagnóstico médico que recibió, el cual índica expresamente que, conforme avance el tiempo, comenzará a olvidar diversos pasajes de su vida.

Se trata de la intérprete Maureen McGovern, quien fue dos veces nominada a dos Grammy y del Oscar a mejor canción, con el tema 'The Morning After' de la película, La aventura del Poseidón y 'We way never love like this again', del filme, El coloso en llamas, también es conocida por sus increíbles actuaciones en Broadway, entre otras muchas hazañas que la famosa logró a lo largo de su larga carrera artística.

Afamada cantante es diagnosticada con Alzhéimer

De acuerdo con la información de la soprano, de 73 años, recientemente, fue declarada con una extraña variante del Alzhéimer, el cual es conocido como atrofia cortical posterior (PCA), el cual se caracteriza por tener a esta afección con síntoma, así como a la propia demencia. La famosa declaró al principio notó que olvidaba algunas palabras, pero conforme el tiempo avanzaba, su memoria comenzaba a suprimir cosas cada vez más importantes..

Lo que yo hago, o lo que todavía soy capaz de lograr, ha cambiado. Ya no puedo viajar, ni actuar ni dar conciertos en vivo. De hecho, ya no puedo conducir, ¿cómo es eso de una patada en el trasero?

Pese a ello, Maureen declaró que esta afección no cambió en absoluto su amor por la música, incluso detalló que sigue disfrutando de ella, ya que, a través de su canto puede expresar aquello que le es difícil decir en palabras, finalmente, le pidió a sus fanáticos que, por favor, la acompañen en esta nueva etapa de su vida, asegurando y se despidió deseándoles que siempre se sientan amados y que la música no los deje de acompañar cualquier lugar al que se dirijan a partir de ahora, tras ello, el video se detuvo.

