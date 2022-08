Tras 8 años de compromiso, destapan que afamada cantante no planea casarse con su pareja

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de haber pasado alrededor de 8 años comprometida con su pareja, trascendió la noticia de que una afamada cantante estadounidense no planea casarse con su novio... ¿acaso ambos decidieron ponerle punto final a su longeva relación? Sí quieres enterarte de todos los detalles de esta historia, no dejes de leer, porque en las próximas líneas te enteras.

Se trata de Christina Aguilera, quien, al igual que Britney Spears es una exestrella de Disney, de hecho, la prensa se ha esforzado por mantener vigente una rivalidad entre ambas famosas, esto pese a que la misma cantante de 'Beautiful' y 'Pero me acuerdo de ti', llegó a desairar a los medios de comunicación, luego de que intentaron revivir el tema cuando la corte de Los Ángeles le dio su libertad a la cantante de 'Oops!... I Did It Again'.

Tras algunos meses, Aguilera vuelve a ser el centro de atención, luego de que el medio US Wekly entrevistó a una fuente cercana a la famosa y, durante la sesión de preguntas, surgió el tema sobre la boda de Christina con el guitarrista Matthew Rutler, con quien lleva comprometida desde el Día de San Valentín del 2014; sin embargo, parece ser que luego de 8 años, la pareja aún no se siente lista para caminar hacía el altar, incluso el informante detalló que la cantante de 'Candyman' "no tiene prisa" en contraer nupcias.

No hay planes en este momento (Christina) y Matt son felices tal como son. Son una de esas parejas que no necesitan de un documento para demostrar su amor

Según datos de la fuente, actualmente, Christina se encuentra enfocada en su gira en Reino Unido y descarta completamente la posibilidad de casarse con Matthew o de convertirse en madre, nuevamente, esto es debido a que también busca mantener su figura tal y como está. Cabe señalar que, anteriormente, Aguilera estuvo casada con el productor Jordan Bratman, con quien concibió a su hijo, Max, quien hoy en día tiene 14 años, mientras que con Ruttler tuvo a la pequeña, Summer Rain, así que, aunque los datos del informante indiquen que ella ama ser madre, es probable que la famosa no vuelva a embarazarse.

