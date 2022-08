Tras besarse con actor y amorío con su jefa en Televisa, conductor vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Andrea Escalona confirma que un famoso actor y conductor, quien abandonó el matutino en medio de fuertes rumores de haber ingresado a rehabilitación, vuelve este lunes 22 de agosto al programa de Televisa para dar un golpe a Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien lleva varias semanas sin aparecer a cuadro, y es que hace unos días reportaron que luego de haber sufrido alcoholismo, se habría internado por estrés.

El divertido conductor, quien es de los más carismáticos y de los consentidos del público, lleva 14 años ya en el matutino de Televisa, empresa en la que tiene más de 35 años trabajando y en la que incluso ha participado en telenovelas como Cadenas de amargura y La Desalmada. En Alma de Ángel (2019), Araiza se dio tremendo beso con el actor Julio Bracho, y también lo ha hecho solo por diversión con sus compañeros como Paul Stanley y Jorge 'El Burro' Van Rankin.

La semana pasada, luego de ausentarse durante bastante tiempo a Hoy, la revista de espectáculos TVNotas divulgó que el conductor presuntamente decidió internarse por cuenta propia en una clínica para tomar un reforzamiento del tratamiento que lleva desde hace más de 10 años contra su adicción al alcohol. Y aunque aseguraron que no recayó en vicios, sino que lo hizo por motivos de salud emocional y mental, se decía que ya no volverá al programa, aunque él acaba de reaparecer con nuevo look.

La productora Andrea Rodríguez, quien le ha expresado su apoyo en todo momento, no había hablado al respecto. Como se recordará, hace unos meses el periodista Álex Kaffie exhibió en su columna que la productora y Araiza presuntamente habían tenido un supuesto amorío: "La productora de televisión anda presumiendo que ya se almorzó al 'Negro' (es decir a Raúl Araiza)", escribió. Aunque ninguno se pronunció al respecto, esto nunca fue confirmado.

Luego de más polémicas, como ser parte de los influencers que presuntamente vendieron su voto al Partido Verde en las elecciones del 2021 en México, corría fuerte el rumor de que Araiza quedó fuera de Hoy. Y ahora es Andrea Escalona, sobrina de la productora y colega del presentador, quien aclara esto. En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, fue cuestionada sobre si era verdad que 'El Negro' se ausentó por estar en rehabilitación y afirmó que a ella no le corresponde hablar de su vida personal.

"Yo lo que tengo entendido es que está de vacaciones. La verdad eso ya lo tendrían que hablar con 'El Negrito'. Yo respeto y amo tanto a mis compañeros que no me meto en su vida personal, la vida personal es de cada quién y hay espacios en los que uno puede entrar o no, pero siempre le he manifestado mi cariño, mi amor y qué felicidad que regrese al programa. Somos una familia y qué bendición", dijo sobre su compañero, sin querer confirmar si se internó o no como se ha dicho.

Tras agradecer a ejecutivos de Televisa por el apoyo y atenciones, sobre todo tras la muerte de su madre Magda Rodríguez y durante su embarazo, confirmó que Araiza sí se reintegra este próximo lunes junto al resto de los conductores ausentes, incluida Andrea Legarreta. y señaló: "No sé por las que esté pasando Raúl, ya me pondré bien al día el lunes él cuando llegue el lunes porque no quiero dar una información que no tengo y que no me corresponde", sostuvo.

Lo más importante es que esté bien, que esté de regreso y ya lo podrán platicar con él", comentó Escalona.

Luego fue cuestionada sobre si era cierto que él se reunió con ejecutivos para pedir más días fuera del matutino, a lo que de nuevo contestó que no sabía del tema, que ella solo sabía que está de vacaciones: "La información que tengo es que está de vacaciones. Siempre le deseo lo mejor, se le quiere muchísimo, yo al 'Negrito' lo quiero como un hermano (...) qué bueno que regrese y lo más importante es que esté bien; la verdad que no me he enterado de lo que me cuentan pero espero esté bien", finalizó.

