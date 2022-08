Tras volverse mujer, actriz explota y denunciaría discriminación: "Hijos de la gran pu..."

Ciudad de México.- La mañana de este sábado, 20 de agosto, una querida actriz logró sacudir a sus miles de seguidores en Instagram, después de que enviara un feroz mensaje a todo aquel que la ha discriminado, después de que realizó su transición de género, en el año 2018. Se trata de Karla Sofía Gascón, la celebridad que dio vida al antagonista de Nosotros los pobres y que, recientemente, regresó a la televisión con MasterChef Celebrity.

De acuerdo con algunas declaraciones hechas por la famosa, durante varios meses, a través de la aplicación de la cámara multicolor, parece ser que la discriminación ha estado a la orden del día en su vida, después de que decidió dejar atrás su identidad como Carlos Gascón, quien en algún momento brilló en Televisa, en melodramas como Atrévete a soñar, Siempre te amaré, Corazón Salvaje, Llena de amor y Una familia con suerte.

Fotografía de Karla Sofía Gascón

Parece ser que, el día de hoy, Karla Sofía Gascón fue llevada al límite de su paciencia, ya que, se le vio utilizar palabras antisonantes, en una larga publicación, donde aclaró que sí bien, antes fue un hombre, lo cierto es que hoy en día es una "señora", en toda regla, argumentando que esto formaba parte de su propia evolución. Por otro lado, la artista exhibió a todo aquel que, en algún momento, se aferró a su antigua identidad.

A ver, hijos de la gran pu..., antes pude ser lo que le venga en gana a quien sea, ya NO. (...) No me llamo ni Josito, ni Rocky IV, ni JohnyWeismuler… ME LLAMO KARLA, soy una señora ante la ley, ante cualquier institución, ante cualquier borrego adoctrinado, ante cualquier religión o creencia, ante la naturaleza misma, que es de donde he surgido y formado utilizando todas las capacidades que la misma naturaleza nos otorga… por mucho que a sus incapaces cerebros les cueste entenderlo, por mucho que se emperren en seguir jodiendo al prójimo, por mucho que sigan aferrados a una idea preconcebida de las cosas que solo tiene cabida en sus propias y mezquinas mentes