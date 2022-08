Adiós TV Azteca: Tras perder exclusividad en Televisa, actor vuelve a 'Hoy' y se alista para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un aclamado actor de telenovelas, quien declaró hace unos meses en TV Azteca que podría retirarse debido a que ningún productor lo quiere contratar, reapareció en el programa Hoy y confesó que ya alistó su muerte además de que adelantó cuál es su última voluntad. Se trata del primer actor Eric del Castillo, quien se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa y además no ha hecho ninguna novela desde 2019.

En días pasados el galán de melodramas como Amigas y Rivales y Niña amada mía brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde se sinceró como nunca antes sobre su vida privada y hasta dio detalles de que él y su esposa Kate Trillo ya habían alistado su testamento pues no querían dejar problemas para sus famosas hijas, las actrices Kate del Castillo y Verónica del Castillo.

Don Eric, quien cuenta con casi 56 años de carrera en la televisora de San Ángel, abrió su corazón y declaró que en el pasado pensó que lo mejor era que él y su esposa se mudaran a vivir a la ciudad de Los Ángeles, California, para estar cerca de su hija menor, sin embargo, desistieron porque no querían ser una carga para ella. No obstante, resaltó que les pesa mucho que la protagonista de La reina del sur no viva en tierras mexicanas.

En un momento pensamos, entre otras opciones, en lugar de comprar casa aquí irnos con Kate, pero también consideramos que es muy difícil vivir allá en Estados Unidos y no queremos ser una carga para mi hija Kate, porque luego está muy ausente... la extrañamos muchísimo", dijo.

El intérprete nacido en Celaya, Guanajuato, también explicó que él y doña Kate han conversado sobre cómo será el momento de su partida y adelantó que ambos ya alistaron su última voluntad: "“Sí lo hemos platicado (la muerte), pero me dice ella (su esposa) '¿para qué hablamos de eso?'. Ya tenemos hecho nuestro testamento que es lo más principal para nosotros, no dejar problemas y pues ya está arreglado", explicó.

De igual manera, Del Castillo dio más detalles y explicó que junto a su esposa realizó un plan para cuando alguno de ellos llegue a partir y dijo que si él llega a quedar viudo, de inmediato se irá a vivir a casa de alguna de sus hijas: "Si yo me voy primero, ella ya sabe qué hacer, si ella se me va, que Dios no lo quiera, pues me arrimaré con Verónica o con Kate, a lo mejor me voy con ella más temporadas", platicó el intérprete de 88 años.

Don Eric está a punto de volver a las novelas del Canal de Las Estrellas luego de años de ausencia y es que recientemente se confirmó que será parte del melodrama Mi secreto. Hace algunos meses el histrión mexicano había declarado en entrevista con el matutino Venga la Alegría que los productores no querían contratarlo debido a que él no se ha vacunado contra el Covid-19 y él mismo explicó que prefería no volver a trabajar, antes de hacer esto en contra de su voluntad.

Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Ahora bien, que me hagan una prueba, a lo mejor yo estoy más sano que los que se vacunan", dijo molesto.

